香港國際試食節暨優質食品博覽2025霸氣登場　雲集30個國家地區、過千品牌美食　即試即買

【特約報道】歷屆規模最大、由展覽集團舉辦的「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於2025年4月18至22日（星期五至二）首度登陸香港會議展覽中心Hall 3BCD！是次博覽為疫情後首次復辦，不僅是首度於會展舉行，規模更較過往擴大超過一倍，雲集超過30個國家及地區美食品牌，匯聚環球特色食材、食品及伴手禮。展會秉承「民以食為先」的理念，並以「預先試食‧安心選購」為主打的購物模式，讓觀眾可即場品嘗後才決訂購買，讓您邊嘗邊選無負擔，開創香港展覽業全新消費體驗，更為消費者帶來前所未有的購物信心。為期五天的美食盛事將與市民同慶復活節，以震撼優惠及精彩表演，掀起香港飲食界的全新熱潮！

精選優惠低至HK$1！逾百萬禮品限量贈送

本屆展會以「環球美食薈萃」為核心，重磅呈獻連串震撼優惠，包括HK$1元一盒鯪魚球、HK$10元一支紅酒和榴槤買一送一等超值驚喜，絕對是食家們不容錯過的超值良機！全場參展商同步推出多項會場限定優惠及獨家展會套裝等，多款平日難以入手的限定美食將以特價 呈現，讓入場人士體驗極致的購物快感，一次滿足味蕾與荷包雙重享受。大會更準備了總值超過HK$100萬的豐富禮品大派送，讓入場人士即場感受「試食、搶購、獲禮」 的三重驚喜！每日首500名入場者可隨機獲贈蟲草膠囊、魚油丸或減脂丸一盒，數量有限，送完即止，切勿 錯過！現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$200，均可獲一次抽獎機會，HK$400為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等送出超過6,000份獎品。參加者可於刮刮卡換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果。牌照號碼：59577，59578

星廚現場獻技 × 人氣IP限定！三大主題區帶你環遊世界！

會場精心打造三大特色美食專區，矚目焦點「星級環球美食殿堂」將匯聚多位星級廚師，現場獻技並即席炮製招牌美饌，讓觀眾零距離欣賞頂級廚藝，品味獨特美食。本屆展會特別引入13間特色餐廳及酒吧，讓食客既能體驗高端餐飲，亦能品嘗地道街頭風味，完美演繹香港「美食天堂」的美譽，呈現中西薈萃的飲食文化精髓。獨具特色的「飲嘢文創市集」網羅來自世界各地的特色手工咖啡及限定精品茶飲，帶來極致味覺享受與品味體驗。最令人期待的亮點是展會首度引入「Sho-Chan」及「Baby Shark」兩大國際人氣IP品牌，開設限定商店，推出展會專屬美食及精品，全部限量發售，勢必成為社交媒體焦點及粉絲朝聖熱點，引爆打卡熱潮。

復活節親子樂園 四大主題區帶來繽紛體驗

適逢復活節長假期，大會精心策劃復活節嘉年華，讓參觀者在享受美食之餘，同時盡情體驗節日氛圍。現場設置四大主題區：「競技活動區」提供運運蛋障礙賽及海裏尋蛋等挑戰；「玩創手工藝區」讓小朋友DIY彩繪蛋及製作魔幻燈；「搞怪打卡區」設有可愛搞怪道具及彩繪紋身貼紙；「舞台表演區」連續五天呈獻多姿多采的表演，包括著名歌手獻唱、民族歌舞及兒童音樂舞蹈匯演等。場內更特設超大型彈彈床及親子遊戲專區，讓一家大小共度難忘假期，創造美好回憶。

香港國際試食節暨優質食品博覽2025

日期：2025年4月18日至22日（星期五至二）

時間：4月18至21日（星期五至一）│上午10時至晚上8時、4月22日（星期二）│上午10時至晚上6時

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心3號展覽廳BCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）

門票：HK$10（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）

*2025年4月22日（星期二）公眾人士免費入場*