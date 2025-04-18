日本開騷前兩天宣布取消　泰妍：不斷重覆的失誤！

韓國女團少女時代隊長泰妍將於6月7日舉行香港演唱會，她原定明（19日）、後（20日）天移師日本東京開騷，但SM事務所昨晚（17日）在官網緊急宣布「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN」演唱會取消，指亞洲巡唱使用的設備目前仍未運抵日本，在準備演出上處於極度困難的狀況，與相關單位協商，並嘗試各種可能性，最終判斷難以在萬全情況下舉辦演出，故決定取消，官方又謂目前還在商討能否補辦，稍後再作公告。

除了日本樂迷之外，大批海外粉絲專程赴日捧場，當中不少已抵達當地，一眾受影響粉絲在網上發文炮轟取消理由太荒唐，亦有網民指花費了機票及酒店錢也沒法退回。泰妍今日（18日）透過粉絲交流平台親自道歉：「聽到演唱會被取消，我很擔心粉絲，也很難過，不知該說甚麼，我真的很討厭這狀況，也對粉絲們感到很抱歉，原本由所有人努力與期待所打造的演出，就這樣在一瞬間流走，感覺像被偷走一樣，不知道該如何表達這份空虛與失落。」她又表示：「這一切......不斷重覆的失誤，還有整個過程，都讓我非常失望，也感到慌亂，現在仍難以置信，但粉絲們肯定比我更難受，即使在這種荒唐的情況下仍安慰我，真的很感謝。」