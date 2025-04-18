跟女團學穿搭　春夏最潮「澤西風」

潮流穿搭日新月異，繼充滿科技未來感的「Y2K」、「Y3K」之後，隨即迎來一股「澤西風」（Jersey Fit）的熱潮。此風格將運動球衣和美式復古合二為一，營造充滿街頭感的魅力，不少南韓女團也有親身示範穿搭技巧，不妨「照辦煮碗」學起來！

「澤西風」（Jersey Fit）是由運動球衣（Jersey）延伸的穿搭風格，亮點是大大件、印上數字、英文字的運動球衣，配上復古飾物和單品，打造出舒適又型格的穿搭。最簡單是搭配各類褲裝，例如Babymonster成員以寬鬆運動球衣，配短運動褲，令整體造型充滿青春活力。又或者可選擇窄身牛仔褲，例如Twice成員Momo上身穿着印有紅藍英文字的白色外套，下身則穿着藍色緊身牛仔褲，同樣能展現出陽光健康美。

如果細小女生難以駕馭寬鬆版型的運動球衣，則可將球衣改成短版設計，露出腰部線條，下身穿寬腳褲，利用上短下長的穿搭法則，拉長身體比例。例如IVE的REI以亮粉色的短款球衣，搭配寬鬆水洗牛仔褲， 同樣令人眼前一亮。

另外，增添運動飾物作點綴，更可加強時尚感，例如Cap帽、頭巾、手帶等。可參考(G)-idle成員雨琦身穿深藍色球衣，並戴同色系的頭巾，層次感十足。亦好似Red Velvet成員Joy，上身穿着粉白色短款運動球衣，頭戴復古風牛仔cap帽，雖然材質和風格都不一致，但巧妙地不會令人覺得突兀，又保留球衣的焦點。