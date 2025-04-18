Mikey Madison攞完奧斯卡影后　被爆推拍大片

憑《阿諾拉》（Anora）成為出爐奧斯卡影后的26歲美國女星Mikey Madison，還未宣布拍攝下一部作品，但被爆已推拍一個超級大片，就是《星球大戰》（Star Wars）系列的新一集！這部電影台前幕後都相當強，男主角是科幻片《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling），執導的則是漫威超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的加拿大導演Shawn Levy，據稱是一部獨立於正傳系列外的作品，未知Mikey本來會演那個角色。

Mikey的星途冒升速度相當快，她於《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）飾演曼森家族邪教成員，戲份不多但令人印象深刻，又於2022年版《奪命狂呼》（Scream）擔任重要角色，兩套電影的癲狂演出受美國導演Sean Baker注意，直接就挑選她主演《阿諾拉》，結果橫掃包括影后的5個奧斯卡小金人。年紀輕輕就成為奧斯卡影后的Mikey，似乎正小心翼翼鋪設她的演藝之路。