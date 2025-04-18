侯佩岑粉絲逼爆現場險釀禍　髮線震驚網友

台灣藝人侯佩岑曾是新聞主播的她，近年轉戰內地發展，並先擔任「離婚綜藝」主持打開知名度後，又加入最新一季《乘風2025》，並以親民又積極表現圈粉無數，人氣再創巔峰的她，一舉一動都備受矚目。而日前，有網友捕捉侯佩岑最新拍攝《乘風2025》現場，當激動粉絲全向她蜂擁，就有幾支手機鏡頭直接「貼臉猛拍」不小心記錄下侯佩岑最真實的狀態。

日前（15日），準備《乘風2025》第四次公演的侯佩岑，被粉絲捕捉到她妝容精緻、把長髮緊緊紮起的造型外，更在太陽穴左右以髮膠做出波浪狀的髮絲紋路，讓鵝蛋臉顯得更加小巧，不過當整群粉絲瘋狂湧向侯佩岑，就讓她身旁的保安人員有些緊張，然而侯佩岑仍保持優雅、手持咖啡繼續移動，一旁粉絲依舊拿着手機不斷貼著侯佩岑臉蛋猛拍，甚至已經放大侯佩岑的頭頂、額頭，混亂場面在網絡曝光，掀起內地網友熱議，許多粉絲感嘆侯佩岑人氣高企的同時，也有粉絲注意到侯佩岑的面容看起來有些疲憊，紛紛留言關心：「要加油啊！」、「姐姐加油。」、「這個侯佩岑太香。」、「貼頭皮造型注目。」、「貼頭皮美成這樣。」、「好完美的一顆腦袋～」、「感覺有點累。」、「要加油。」