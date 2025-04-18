李珠珢台韓兩邊賺人氣急跌　網友狂踩「MK妹」

韓籍「AI美人」李珠珢，於今屆職業棒球賽季中宣布加盟富邦悍將啦啦隊的她，正當一眾粉絲認為她會專注台灣發展事業之際，竟然無預警宣布加入韓職LG雙子隊，令許多台灣粉絲感到震驚及不滿之餘，近日更有網友踢爆李珠珢多紋身，直言係「89妹（MK妹）！」紛紛鬧道：「清純妹瞬間變89妹！老實說我有點不懂，很多女生為了臉上一顆痘痘或身上一點小疤痕就要用妝遮遮掩掩，卻對黑黑一團的刺青情有獨鍾，自認為是藝術！」、「當藝人真的不適合刺青，很多演藝活動都會限制，當演員也受限。」、「8+9？」、「刺青女，三振！」、「還有隱藏版的，只是短褲遮住了…」

雖然網絡上有關李珠珢的負評不斷，但日前再次抵達台灣的她，仍獲得不少粉絲接機，期間李珠珢更展現出親民一面，為粉絲簽名長達15分鐘，然而仍引來許多網友不滿道：「現在才知道要開放簽名了？」、「可以開始搜尋，應該開始有在出售她的簽名球了。」、「應該不會有人理你了。」、「本人普通的像路人一樣。」、「這不是雙面人嗎？」、「她不是在韓國應援嗎？怎麼又回台灣？」、「撐傘妹+刺青妹，難登大雅之堂。」