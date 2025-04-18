陳妍希同框張書豪夫妻　粉碎緋聞力證冇三角關係

台灣女星陳妍希跟內地藝人陳曉離婚後，不時成為網民攻擊的對象，之前有網民重提陳妍希跟張書豪於2021年在電影《跟你老婆去旅行》合作後，男方在陳妍希婚內喊對方老婆3年，直言毀三觀，但同時有不少人為陳妍希說好話，令兩人當年的緋聞再度翻炒。

近日陳妍希與張書豪不避嫌合體，張書豪昨日（17日）在社交網晒出跟太太歐陽妮妮及陳妍希一齊探班《跟你老婆去旅行》導演林孝謙的合照，並表示：「缺一湊齊～大家都有了孩子，連要一起探班都好不容易～友誼長存！」又指可惜老婆最喜歡的藝人鳳小岳不在，陳妍希留言時同樣強調了大家的友情：「當年為了電影共同努力的大家終於再次見面~和朋友們的聚會特別開心！」

至於導演林孝謙除了感謝他們探班外，也特別為陳妍希開腔：「看到你們，讓我忍不住想起在加拿大那個寒冷冬夜，妍希給全部劇組工作人員送熱湯麵。每個人都暖暖的，心也暖暖的，沒人是特殊的，全部都照顧到了。沒想到還讓妍希遭到不明攻擊受委屈，實在不好意思。很想抱抱她，沒想到現在真的抱到啦！」直接為陳妍希跟張書豪昔日的緋聞呼冤，又謂希望能原班人馬再次合作。