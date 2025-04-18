惹味東南亞　星馬泰地道風味

想去短途旅行，東南亞是首選，不過近日大家去當地旅遊，可能有不同考慮，想安全歎東南亞美食，還是留港消費比較合適。無論是香辣泰菜，又或是新到港的過江龍新加坡餐廳，一樣可吃出地道風味。

新廚坐鎮

本地有很多泰籍大廚，做出來的菜式原汁原味。鰂魚涌過江龍米芝蓮必比登推介泰國餐廳請來超過30年經驗的泰籍師傅Pichet Putharaksa，打造全新菜單，酸辣火山排骨淋用魚露、檸檬葉、蒜頭和辣椒等製作的醬汁，酸辣開胃。泰式雜錦海鮮桶內有波士頓龍蝦、虎蝦、鮑魚等多款海鮮，拌秘製醬汁，從桶中倒出來，澎湃又美味。另外有黃咖喱大蝦、泰式蒜香燒雞、泰式豬手和黃咖喱蟹等，主食有生拆蟹肉炒飯、泰北咖喱湯麵和船河等選擇，香濃之選。

下午茶晚餐任揀

現時下午茶的主題花樣多多，油麻地一間酒店近日推出全新泰式下午茶，當中有柚子大蝦沙律、軟殼蟹金不換杧果水晶、卷鬱金香烤雞錘、酥炸蝦餅和泰式牛肉沙嗲川，甜品有燕窩椰皇布甸杯、香蘭葉蛋卷和D24榴槤班戟卷等。此外，餐廳亦推出2款泰式晚市套餐，2人餐會有芭堤雅小食拼盆、招牌冬蔭功、泰式明爐香辣青檸蒸烏頭、黃咖喱軟殼蟹及海南雞飯等，4人套餐則有黃咖喱炒肉蟹 或 鮮胡椒炒肉蟹、泰式煎鮮蠔仔餅、泰式鹵豬手、泰北鄉村燒春雞等，配啤酒飲番杯最爽快。

包羅萬有

想一次過感受東南亞美食，揀自助餐喇！灣仔環球美食自助餐廳近日推味遊東南亞自助餐，品嘗完多款凍海鮮後，就可以一口氣飽嘗新加坡辣椒炒蟹、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚、新加坡咖喱魚頭和胡椒炒蝦等，主食有海南雞飯、新加坡肉骨茶配炸油條、海南牛肉麵和喇沙等，其他還有檳城炒粿條、馬來西亞炸雞、新加坡烤肉串、印式燴飯、雞肉咖喱角及印式煎餅，甜品當然少不了斑蘭椰香糕、紫薯千層糕、椰絲酥和爆醬椰絲球等。來到復活節那幾日，會增加晚市限定的金沙黑椒焗羊排、龍蝦濃蛋和蹦蹦跳復活兔蛋糕等，讓大家愉快過節。

星洲過江龍

剛於銅鑼灣登陸的新加坡過江龍餐廳是當地的美食品牌，於新加坡有8間分店，招牌主打美味白切雞，吃時配自家製的特色辣醬、黑醬油或薑肉，提升雞肉味道，再加一碗雞油飯作配最好不過。其他人氣菜式有脆皮豆腐、咕嚕肉、蝦多士、京都排骨王和五香蝦棗等，配各式茶湯、自家製薏米水和手打檸檬茶等，讓大家感受獅城美食真味。

星馬拼配

想一次過品嘗東南亞地區風味，尖沙咀星馬餐廳可能合乎你要求，因應品牌於尖沙咀開業15周年，餐廳推出不同的升級美味。這個4月點選爺子海南雞飯套餐，內有小食、椰子雞湯、椰香雞飯和檸檬茶，到指定網站訂座和輸入優惠碼，於星期一至四晚市享用會有買一送一。此外，享用芳香的肉骨茶，加指定價錢可享無限添飲，如大班朋友用餐，還可點選香茅椰糖烤雞全翼、酸檸青汁蒸原條釀魷魚和斑蘭咖椰多士等菜式，選擇更豐富。同集團於尖沙咀和金鐘的泰國餐廳於4月16日至5月16日，4人或以上於線上預訂及輸入優惠碼，同行堂食至指定金額，可用優惠價加購1隻泰式香茅燒雞，以及獲送4杯生啤。另外，惠顧新出限定的潑水節慶典私房菜，可半價加購杧果糯米飯伴椰奶1客。