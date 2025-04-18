王鶴棣粉絲霸位爆衝突　惹節目組取消應援被批陀衰家

內地小生王鶴棣日前跟時代少年團的丁程鑫齊齊為節目《你好星期六》錄影，身為節目常駐嘉賓的他們，每次現身都引來數千粉絲到場支持，粉絲由朝到晚於戶外守候，都是為了見偶像一面。不過，由於當晚現場兩幫粉絲因應援區域劃分而爆發爭執，丁程鑫的粉絲指自一月來長期佔位，而王鶴棣的粉絲指自4月1日起夜排而獲得最佳位置，雙方對「先到先得」及「長駐優先」而存有份歧，爭持不休，及後更發生肢體碰撞，一名王鶴棣的粉絲更被金屬櫈砸中送院，王鶴棣事後叫工作人員出來叮囑粉絲要注意安全，照顧好自己，事件引起關注。

另外，日前（14日）另外一位內地小生檀健次亦於此節目錄影期間，因節目組臨時更改應援規則，有保安暴力驅趕粉絲，檀健次的經理人朱姐亦受他所託，帶領涉事保安向粉絲道歉。之後檀健次都有現身冧粉，拿着大聲公於平台跟他們傾偈，粉絲們不斷喊老公及結婚，搞到檀健次臉和耳朵都紅了，相當好笑。

不過，就因為多宗粉絲應援發生的衝突，節目組有新保安通知，自16日起，不允許藝人到平台向粉絲打招呼，取消一切粉絲應援安排。對此，不少粉絲大表不滿，特別是之後成毅及張凌赫都會上節目，他們的粉絲更抗議，又指王鶴棣粉絲「陀衰」連累大家。