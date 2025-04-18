姜濤多謝王晶批評指點　為姜糖護航：鬧我OK，唔好鬧佢哋！

MIRROR 人氣王姜濤和陳卓贀（Ian)今日以星級契爸身份現身主題樂園探望大熊貓，並舉行《大熊貓家姐細佬後援會成立典禮》，招待600名後援會會員入場，姜濤表現興奮，笑言跟大熊貓好相似，鍾意瞓覺和食嘢，「想下世都做熊貓，工作人員好細心照顧佢哋。」指家姐細佬習性不同，一個好動一個好正，指同Ian有相同感覺，笑言自己較文靜。

Ian分享之前為龍鳳胎調較飲奶份量時好緊張。今次作了《抱抱大熊貓》新歌，寫歌時想起熊貓的歡樂開心畫面，所以歌曲節奏較輕快。笑言：「我做歌時諗住家姐細佬和姜濤。」二人同台演唱機會甚少，故今次是一舉多得，姜濤亦表示有一段時間冇同Ian同台合唱，唱到Ian的歌開心又興奮，二人隨即首次現場唱出新歌，姜濤笑言比綵排時更緊張。現場二人大玩遊戲，姜濤估中熊貓的便便十分搞笑，他們送出黑膠簽名碟給大熊貓，又收到樂園送出的哨子小禮物。而Ian和姜濤的後援會大手筆各自送出38萬支票給樂園作為熊貓保育經費。

近日姜濤遭導演王晶開火嗌「滾出娛樂圈」，姜濤躺着也中槍：「對於呢件事，多謝任何前輩批評和指點，後輩係冇辦法講乜嘢，會做好自己要做的事情，無論講乜嘢都要聽，願意相信前輩係指導方式，會做好自己。（田啟文話王晶好刻薄？ ）入行都有各種唔同程度嘅說話都會聽，預咗。（唔開心？）冇，入行都唔短時間，必須要接受。」有傳王晶此舉為轉移「種票」事件視線？姜濤表示不清楚，但相信是對自己的督促。王晶事件愈鬧愈大，更禍及其女兒王子涵（現名王海榛）慘遭網民鬧，姜濤覺得網上互相理性討論是可以，但評論太激就不好，笑言：「當食花生算！不要太認真，唔知道點解咁樣。（隊友都喺度食花生？）佢哋鍾意食堅果多啲。」對於王晶針對他身形和舞步作出批評，姜濤揚言希望能達到對方的要求，直言會盡快減肥。

他重申從來冇自認是頂流，對於王晶其後再出post針對姜濤fans一事，姜濤man爆表示：「鬧我就得，唔好鬧支持我嘅人，睇熊貓應該幾開心，做呢行包架！（食得鹹魚抵得渴？）係，鬧我OK，我啲粉絲佢哋開心就得，（有咩你頂？）係。」Ian表示呢幾年好多唔同聲音，一路做好自己要做嘅嘢。