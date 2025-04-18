Corvette超時空概念　「美肌」新境界

全新「美肌」概念車不僅後擋風玻璃，連前擋風玻璃也採用啟發自1963年Corvette Sting Ray（圓圖）分隔式設計，可說是向Corvette致敬之作。（互聯網）

美式跑車向來以「肌肉感」見稱，不過時移世易，惟有創新求變才能免被時代巨輪淘汰。不得不提近年「美肌」界的表表者Corvette，此車型早於上世紀50年代誕生，至今已歷經了8代演變，廠方旗下歐洲設計工作室團隊最近便藉着全新兩座位「美肌」概念跑車，向Corvette來一次超時空致敬。

3D打印技術製造

Chevrolet這款充滿未來感的兩座位概念跑車，外觀設計大膽前衞，建基專屬的電動車底盤平台，擁有4,669×2,178×1,033mm車身長闊高，由車身結構以至車身面板，皆以3D打印技術製造，減少零件及面板數量之餘，同時使重量更輕。

車身的上半及下半設計有明顯區分，先講雕塑感兼貼地感十足的下半車身，包圍嵌入了高效電池組，配上一對大型「倒L」頭燈的空氣動力學組件。其功能性的進氣口和通風表面在主動管道和風扇輔助下，能有效將氣流引導，在需要時為車頭及尾部產生所需下壓力。一方面滿足公路駕駛所需的效能，提高效率和行駛里程；另一方面在賽道馳騁時，車上的空氣力學組件會自動重新配置，背鰭可像機翼一樣展開，提高車身穩定性及過彎性能。

F1全景駕駛視野

至於車身上半設計，最大特色莫過於巧妙地將Corvette標誌性的設計融入簡潔線條，勾畫出肌感造型的未來主義美學之中。由頭冚、車頂到尾冚凡是向天的表面，皆由一條獨特的垂直中央脊柱貫穿，不僅後擋風玻璃，連前擋風玻璃也採用啟發自1963年Corvette Sting Ray的分隔式設計，明顯是向其DNA致敬的一次獨特創意詮釋。

設計團隊更索性將分隔式擋風玻璃變成與兩側玻璃窗連在一起的全包圍玻璃，帶來「Apex Vision」全景駕駛視野。同時採用啟發自F1賽車、由擋風玻璃中央支柱連接環狀車頂的一體式Halo保護結構，不同的是F1賽車身上是整個外露，而此概念因配備了擋風玻璃、車頂及一對電動鷗翼門，整個結構像是被隱藏起來。此外，兩座位車廂極致簡約，錶台上不設實體儀錶板及中央觸控屏幕，只配備一個長橢形軚環；雖然廠方沒有多作描述，但頗大機會配備擴增實境顯示功能。