無綫小花何依婷(Regina)前年年底閃嫁富二代男友Cedric,並在在峇里島舉行婚禮。去年12月她宣布懷孕喜訊並即減產專心養胎。今日(18日)她透過社交平台宣布BB已經出世,開心表示:「Welcome to the world my little Baby R❤️等待了10個月,我們終於見面了。看著你小小的身軀,聽着你輕柔的嬰兒音,還有你安靜睡覺的樣子,都讓我覺得一切的痛楚都是值得的。」

相中所見,何依婷手抱囡囡,一臉幸福地望着女兒,母愛洋溢。雖然何依婷和囡囡只側面示人,但仍見BB鼻高嘴細十分可愛,剛誕B的何依婷則狀態Fit爆,與老公親吻額頭十分溫馨!她表示:「第一次當父母的我們可能有些笨拙,可能有些不足,但我們也會努力學習,接下來一起共同成長吧🎈We love you so so much」

東網聯絡上何依婷,她表示:「B女足磅出世呀!老公親自剪臍帶,心情好興奮,佢堅持一定要自己剪,神聖的任務。」