VALC@VIVA首獲生日應援　化身街頭畫師幫粉絲畫畫

女團VIVA「跳舞擔當」張鈊貽（VALC）昨日（17日）21歲生日，粉絲在一間珍珠奶茶店為偶像舉辦生日應援活動，場內貼滿VALC與VIVA隊友的靚相。VALC早前更親自到場打卡，跟粉絲近距離互動，更即席化身「街頭畫師」為粉絲畫畫。

今次是VALC出道後首次獲Fans為她慶祝生日，回想當日仍難掩興奮，她說：「第一次同Fans咁近距離互動咁耐，感覺好親切，真係感受到大家嘅支持！」VALC指原本以為只是簡單見面，但粉粉絲的熱情令她驚喜萬分，期間最搞笑一幕，莫過於VALC突然被粉絲「點畫」，她說：「有個Fans叫我畫舊燒賣，之後個個都開始叫我畫『可唔可以幫我畫個外星人呀？』、『可唔可以幫我畫隻貓呀？』」雖然自嘲畫功一般，但VALC仍然耐心滿足粉絲要求：「突然之間變咗街頭畫師，真係好搞笑！」

VALC講到生日願望坦言現時生活節奏太緊湊，要兼顧返學、跳舞表演、工作和私人時間，真的不平衡，希望大一歲可以找回自己生活的平衡，更有效率分配時間，但也要鞭策自己不要偷懶，減少時間碰撞。事業方面VALC最希望跟VIVA一齊接多點工作，尤其是大型演出，與隊友一齊繼續進步。

至於，生日正日VALC則透露行程相當「精彩」：「依家喺屋企做緊功課，今晚同屋企人食餐飯，之後就要排舞排到好夜。」