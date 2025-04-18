輕食新滋味　解饞墊肚一絕

正餐以外，下午茶或飯點前不少人都會找點小食，解饞又或墊墊肚無咁餓又不影響正常飯餐，有些熱辣辣包點更可以成為胃納小的正餐之選，為了迎合巴絲打的需要，不少品牌都會推出一些輕食以解饞，最近就有新口味脆皮及熱辣辣包點小食登場，勢必成為正餐以外的新寵兒。

泰式風味

中式包點連鎖品牌最近為了迎接泰國傳統的潑水節，特別與星級人氣廚師Hilda Leung合作，於即日至6月8日期間、推出全新的「泰」想試系列，包括泰流心奶茶包、泰惹味豬肉包及泰酸辣鮮竹卷3款限定滋味。當中的泰流心奶茶包採用泰國人氣手標茶品牌奶茶粉製作餡料，輕咬開包子，正宗泰式奶茶味道的濃厚軟心在鬆軟的麵包內流出，令人垂涎。惹味之選的泰惹味豬肉包和泰酸辣鮮竹卷，前者用上新鮮肉加入指天椒及泰國九層塔製祊餡料，配軟熟麵包，口感味道別具驚喜；後者則有別於一般鮮竹卷，加入了香茅、檸檬葉及泰國青檸汁等作調味，清新爽口，散發泰式酸辣的獨特滋味。品牌更於即日至4月27日期間推出限時食優惠，巴絲打可以優惠價細味泰式包點滋味，並於即日至4月24日期間於指定分店免費大派泰流心奶茶包，喜歡嘗鮮的巴絲打可別錯過！

篤串燒賣

不少巴絲打經過小食店都會「篤串燒賣」，有見及此，健康飲食概念連鎖品牌旗下分店最近就推出全新燒賣系列，包括麻辣木耳豬肉燒賣和芫荽魚肉燒賣。前者結合了港式經典與四川麻辣的火熱風味；後者則為芫荽迷而設，魚肉滑嫩搭配香氣濃郁芫荽，令人回味無窮。此外，於即日至5月31日期間，品牌會員選購「燒賣e券」30張即額外限時送早餐組合e券一張。此外，品牌亦同步推出全新的葱花卷及流沙奶黃包，搭配一杯草本茶飲，即成豐富下午茶或早餐，相信能討不少女生歡心。

驚喜小食

本地餅家不時推陳推新，最近就帶來多款輕小食，為「芝士脆片」系列加添新的香辣脆皮，以優質麻辣醬、牛油、麵粉等食材混和烘焗成輕盈香脆小食，喜歡辛辣滋味的巴絲打又怎可以錯過呢？此外，還有與主題樂園角色合作推出的小食禮盒，包括「什錦小食禮盒」、小食禮盒套裝的「曲奇禮盒」及「鳳梨金酥禮盒」。當中的「什錦小食禮盒」以太空船外形作禮盒設計，配上角色呆萌微笑表情，並帶住夏威夷特產的菠蘿穿梭海旁，令人心曠神怡。禮盒內則盛載住印有角色頭像、口感香脆的牛油曲奇、朱古力酥及特濃朱古力蛋卷，小朋友必Like。此外，小食禮盒套裝共有2款，分別是印有角色主頭像及主題景色的牛油曲奇禮盒及鳳梨金酥禮盒，粉絲大愛！