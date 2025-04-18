薛凱琪痛失摯友方大同　有抑鬱復發徵兆要吸氧撐住

一代音樂才子方大同告別塵世，終於41歲，令人無不惋惜，其好友薛凱琪（Fiona）的情緒更令人擔心，Fiona近日接受訪問，首度公開剖白心聲，她指得知噩耗後情緒崩潰，不但失眠、無法進食，還因呼吸困難求助氧氣瓶，出現抑鬱症復發的迹象。

薛凱琪表示方大同是她最信任的朋友，除了在音樂創作路上支持他，甚至曾陪伴她度過低潮，痛失摯友令她感到「像自己少了一半」，即使好理性地告訴自己「不能太傷心」，但依然控制不到心中的崩塌。

至於到了方大同離世18天之後，她才在社文網發長文悼念，文中不但有真摯告別以及深切懷念外，更在文末搭配了原定的演唱會官宣資訊，此舉然惹來了網民質疑，指她「借悼念宣傳」。對此，她指演唱會是一早已排定的工作不能延期，她之所以延後回應痛失好友的訊息，是因為不願將沉重情緒強加粉絲與觀眾，主辦單位亦有透露，Fiona在收到好友離世消息後非常悲痛、以淚洗面，連續多天無法正常進食與排練，甚至必須在現場使用吸氧設備支撐演出。早前她在演唱《蘇州河》時當場情緒崩潰，數度哽咽失聲，令現場觀眾大感擔心。