《湯瑪士小火車》誕生80周年　復古風潮Look着上身

日本生活風格品牌niko and...為慶祝經典卡通《湯瑪士小火車》（Thomas & Friends）原作繪本出版80周年，推出聯名系列商品，即日起在官方線上商店and ST開放預購。今次合作以復古風格為主題，涵蓋生活雜貨、男裝及服飾配件，更與大井川鐵道合作推出抽獎活動，必定會引起粉絲注意。《湯》源自英國牧師Wilbert Awdry為病中兒子創作的故事，1945年出版繪本《The Railway Series》，至今風靡全球。今次聯名設計靈感取自原作插畫，推出三種復古主題，「郵票風印章」模仿古典郵戳呈現懷舊感，「說明書風格」重現早期機械圖解的工業風，而「復古地圖」則以褪色質感描繪《湯》的鐵道世界。商品陣容包括抱枕、木製矮櫈、不銹鋼保溫瓶及Tote Bag等家居雜貨，也有《湯》印花T-shirt、帽子等，提供多色選擇。部分實體店將還原《湯》故事舞台「索多島」的鐵道場景，另外為配合大井川鐵道創立100周年，品牌將於5月14日門市正式發售時，透過官方X抽選20名幸運顧客，贈送「大井川鐵道湯瑪士號乘車券」與聯名原創商品套裝。