《中年3》進入白熱化階段　吳大強為占士丁丁打氣

中年好聲音歌手吳大強、魏嘉信與丁文俊今日（18日）出席香港國際試食節2025開幕禮，他們將會在展覽期間演出。丁文俊稱到場時已看中幾款美食，稍後會好好選購，大強表示太太愛下廚，故經常逛類似的美食展覽，而嘉信透露適逢今日是復活節長假的開始，太太及兩個寶貝仔今日也有到場支持他，稍後會一家人逛逛會場。講到復活假期，大強指不會外遊，計劃會同兒子外出食飯，提到其長子早前到了緬甸地震災區救援，他指對方已平安回港：「佢去咗10日左右，拯救生命係佢份內嘅工作。（為仔仔感到驕傲？）係，為每個拯救隊隊員驕傲。（之前擔唔擔心？）少少，因為唔知震完未，但都理唔到咁，人哋有需要，自己做到嘅，唔會考慮太多。」

講到工作，丁文俊稱最近忙宣傳新歌，而推出的黑膠碟反應理想：「因為係限量，鋪頭存貨唔多，好多唱片鋪都賣晒。」至於大強被問到其黑膠是否已賣斷巿，他坦言：「我唔知限量幾多，去到唱片店聽講賣晒，呢個都係好事。」又指7月會為演唱會擔任嘉賓，希望7月尾可以去美加旅行放鬆一下。本身是律師的嘉信透露除了音樂外，最近有大學邀請他到學校擔任講座嘉賓，跟中學生分享律師方面的專業知識：「要諗吓點樣將啲人覺得沉悶嘅嘢，講得有趣同輕鬆啲，希望佢哋聽完覺得有用。」

另外，《中年好聲音3》進入白熱化，問到各人的心水，文俊表示：「聲音上我鍾意劉洋，黃博就當然好犀利，外型方面張與辰幾好，呢3位好大機會靠前。」而大強之前在《中3》跟占士丁丁合作，他直言會支持對方，望他努力加油，做出好成績，嘉信同樣看好張與辰與黃博。