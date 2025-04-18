羅啟豪現身上水廣場為新歌造勢　自爆曾受情緒病困擾

《中年好聲音》羅啟豪今日（18日）現身上水廣場，出席「上水廣場 X 羅啟豪 分享歌單·音樂會」，為剛推出的全新單曲《還未分享的歌單》造勢，吸引大批豪殼（粉絲暱稱）到場支持，眾人在台上大玩遊戲，並切蛋糕慶祝歌迷會成立2周年，啟豪又坦言自己曾受情緒病困擾，宣布將現場市集的所有收益捐給慈善機構，幫助同樣受情緒困擾的人士。

啟豪騷後受訪，談到今日開戶外卻遇上天陰有雨，他笑指也不是第一次：「試過有次落大雨，大到擔遮都全身濕晒。」談到他早前被爆以1900萬入手灣仔兩房戶，他笑指自己向來低調，未有想過公開：「自己經驗尚淺，唔知應該用公司名買，結果用咗自己名。」他透露自己在香港算是安定下來，加上英國樓價升，因此決定賣掉該單位並在港置業，選址港島區全為住近家人，又笑指很擔心自己未必供得來。

談到曾受情緒病困擾，他坦言因小時候患上濕疹而皮膚潰爛，對自信大受打擊，更因此令他出現社恐問題，面對人群有焦慮：「冇真係畀同學仔笑，但自己內裏鬥爭，當自己都睇唔起自己嘅時候，就變咗好難克服，試過睇心理醫生、催眠，估唔到參加《中年好聲音》幫我急速克服咗。」他表示會出席《中年好聲音3》決賽，大讚今屆參賽者水準很高，自己則看好大熱黃博。談到早前網上流傳疑似《中3》5強名單，當中大熱王鄭浚仁疑似出局，啟豪驚訝表示未有聽聞，指對方是一位很厲害的歌手，並祝對方好運。