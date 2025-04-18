阿嬌冒雨行紅氈狼狽踩裙尾　化身柯德莉夏萍向經典致敬

《第十五屆北京國際電影節》昨日開幕，現場星光熠熠，出席紅星包括姜文、胡歌、朱一龍與倪妮等，適逢今年是電影誕生130年，大會別出心裁，安排部分嘉賓以經典電影造型上陣作致敬，雖然天公不作美，但在雨中別有一番浪漫景致。

當中鍾欣潼（阿嬌）化身柯德莉夏萍，與汪東城以1953年電影《金枝玉葉》造型現身，阿嬌受訪時坦言因該片是經典中的經典，要復刻很大壓力：「最難是要演繹公主的神情。」至於汪東城認為最難搞是髮型：「花了兩個多小時，要一層一層吹出來。」其後阿嬌換上一襲腰間開窿的低胸晚裝，偕電影《好好說再見》團隊行紅地氈，由於要照顧身邊的小演員又要撐傘，加上裙襬太長，她一度踩到裙子，有點手忙腳亂。

張雨綺呻髮型難搞

「星女郎」張雨綺偕許魏洲變身《花樣年華》中的蘇麗珍與周慕雲亮相，張雨綺以貼身旗袍大晒S身段，兩人均表示最難是復刻髮型，張雨綺透露本想聯繫當年為張曼玉造髮型的老師，可惜聯絡不上；許魏洲則自爆頭髮本來是紅色，要特地噴上黑漆，笑說：「下雨天我都慌了，怕黑水流下來。」同場還有張藝凡舞劍致敬《臥虎藏龍》，歐陽娜娜則以大提琴演奏10首經典電影音樂，極盡視聽之娛，令紅地氈生色不少。