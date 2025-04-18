大叔好功夫　美女送埋身

好多中年男士總係慨嘆自身魅力及唔上年輕人，但AV業界資深人士神仙乙又唔係咁睇，仲話好多後生女都鍾意有男人味嘅大叔，甚至以日本AV界嘅年上男系列嚟勉勵同路人，只要身心狀態Keep得好，加埋冧女功夫做到足，唔憂冇靚女送上門！

網上情緣

由PRESTIGE製作嘅《喜歡大叔。與美麗女孩的3本番》，女主角七嶋舞因為樣貌清麗、肌膚嫩白，令好多男仔拜倒其石榴裙下，偏偏呢位美人對中年大叔情有獨鍾，某日更透過社交網約咗中年大叔德哥出嚟拍散拖。見面後，七嶋舞拖住德哥四圍去，食飯嗰陣發現呢位大叔唔止酒量好，仲係品酒專家，內心嘅傾慕之情一發不可收拾，最後仲轉化為實際行動，拉咗對方去開房，並立即以純熟嘅口舌功夫嚟表達愛意！德哥面對七嶋舞嘅熱情招呼，雄風大振，轉個頭已反客為主，將對方砌到欲仙欲死！

喚醒慾望

喺PRESTIGE出品嘅《沉溺愛慾的文系女子》入面，身為白領麗人嘅瀧本雫葉，性格斯文又怕醜，咁啱係其中年上司鴻哥鍾意嗰種女仔，於是後者成日向雫葉作出性騷擾。某日，鴻哥要求雫葉加班，當其他同事走晒之後，立即露出狼相，對呢位下屬又摸又錫，明顯想嚟個霸王硬上弓！面對鹹濕上司嘅侵犯，雫葉唔識反抗之餘，仲被對方嘅調情技巧喚醒內心嘅慾望，於是同鴻哥展開激情大戰！自此之後，雫葉成為鴻哥嘅秘密情人，頻頻開房之餘，為咗尋求刺激，仲會去公眾場所進行猥褻行為添！

偷嗒細妹

由S1推出嘅《我被我女朋友的妹妹所吸引》，講述年屆中年嘅家明同年紀比自己細嘅惠理交往，雙方感情愈來愈好。後來惠理見細妹糸井瑠花好想改善學業成績，於是向曾經係高材生嘅家明，要求對方當補習老師。喺補習期間，瑠花對於一身男人味又有豐富人生閱歷嘅家明產生傾慕之情，同一時間，家明又留意到瑠花心口有對脹卜卜嘅酥胸。某日，家明以指導如何取悅異性為藉口，教瑠花點樣做前戲，結果令雙方嘅慾火大爆發！事後，家明成日上惠理屋企打躉，偷偷搵機會同瑠花呢位大波妹鬼混。

簡評

人到中年，難免對自身魅力有啲質疑，但見到日本AV嘅年上男系列，自信心即刻返晒嚟，事關片中嘅大叔即使其貌不揚，依然可以令年輕貌美嘅女優嗒晒糖，厲害！3部作品中，本仙最鍾意《喜歡大叔。與美麗女孩的3本番》，原因係女主角七嶋舞綺麗迷人，同大叔拍拖時，表現投入交足戲，上到床更加變到異常主動，可以話係將少女沉迷於男人味嘅心態完美地演繹出嚟！