【是日通勝】

農曆三月廿二

乙巳年 庚辰月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：置產、動土、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：27、40、30

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

金牛座：各方面運勢皆上升，多用黃色可旺上加旺。

雙子座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

巨蟹座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

獅子座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

處女座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

人馬座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

山羊座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

水瓶座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

雙魚座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 健康差

鼠：是日沖煞，健康運欠佳，易有皮膚病。

牛：被迫做自己討厭的事，心情跌落谷底。

虎：財運平平，進行投資活動要留意風險。

兔：涉及投資問題，多與人合作會有着數。

龍：得到伴侶的諒解與支持，內心感幸福。

蛇：桃花旺，身邊出現追求者，喜形於色。

馬：獲共事者大力支持，工作表現有進步。

羊：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

猴：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

雞：工作運強，做好本分，毋懼競爭對手。

狗：做事要遵守規章程序，切忌自作主張。

豬：有望發揮自身才能，易獲得上司賞識。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽金牛+上升風象=？

太陽金牛、上升雙子

這個組合的人擁有金牛座的穩定性和實際性，但上升星座雙子使他們的外在表現更為靈活和好奇。他們初見時可能給人一種機智和善於溝通的印象，具備雙子座的變通性和適應能力。他們天生愛好學習新知識，並且善於與人交流。他們常常能夠在多變的環境中輕鬆應對，並探索新事物和新領域。在熟悉環境中，金牛座的耐性和穩重會讓他們在追求穩定生活的同時，享受知識和交流的樂趣。

太陽金牛、上升天秤

這個組合的人擁有金牛座的實際性和耐力，但上升星座天秤使他們的外在氣質更為優雅。他們初次見面時可能給人一種和諧和迷人的印象，具備天秤座的平衡感和公平意識。他們天生擅長建立人際關係，並且在團隊合作中表現出色。他們重視和平與和諧，努力在各種情境中維持平衡。在熟悉環境中，金牛座的穩定性和實際性會讓他們在社交場合中脫穎而出，並成為眾人的焦點。

太陽金牛、上升水瓶

這個組合的人擁有金牛座的穩重和實際性，但上升星座水瓶使他們的外在形象更為獨立和前衞。他們初次見面時可能給人一種獨特和革新的印象，具備水瓶座的獨立思考和創新能力。他們天生喜歡挑戰傳統觀念，並且熱衷於追求新穎的事物。他們擁有強烈的個人主義和創造力，常常帶來新奇的想法。在熟悉環境中，金牛座的堅韌和實際性會讓他們在革新和變革中發揮出色，並實現自己的理想。