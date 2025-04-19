楊茜堯冧認癡戀鄧為　落閘拒演母子

藝人楊茜堯與吳卓羲、黃宗澤、黎耀祥和林夏薇等錄影內地節目《藝員新訓2025》，有日他們飯敍時，楊茜堯直接表白自己很喜歡內地男星鄧為，表示最近看了內地電視劇《仙台有樹》，被劇中鄧為的古裝造型吸引，因此很喜歡鄧為，更大爆自己手機壁紙也是他，直接引發現場其他3位男士大為呷醋，眾人笑言促使兩人合作，楊茜堯則搞笑回應自己超級喜歡他，但自己不要做他媽媽。

另外，在與李施嬅在玩「不心動」挑戰遊戲時，楊茜堯表示：「你還有多少，你放過來吧」，但當她一看見鄧為的片段，她的嘴角便控制不住上揚，最後更忍不住笑逐顏開，尖叫出來，直接對李施嬅說道：「這是我喜歡的人，所以我笑了，我不止笑了，我臉紅了已經，好帥的。」粉絲心一覽無疑，楊茜堯的「迷妹」狀態引起很多網友的共鳴，就像自己追星的模樣，隨後網友更發現鄧為關注了楊茜堯的社交平台，紛紛留言期待兩人合作。

至於一對搞笑孖寶黃宗澤(Bosco)及吳卓羲則大放笑彈，事緣一名女學員要試戲，反過來跪地向Bosco求婚，之後二人更相擁，在旁的卓羲即露出藐視的表情，之後忍不住謂：「他也很厲害，因為經常很多女生都是對他這樣做的，所以他一直沒反應。」卓羲更衰衰的扮Bosco講對白，全場爆笑。