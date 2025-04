東方日報C1：Jeremy新歌標榜自家製　捲抄襲風波遭圍剿

男團MIRROR成員李駿傑(Jeremy) 新歌《Tie Me Now》被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》,直指就如中文版一樣,旋律、MV情節、編曲有9成似,樂迷覺得此舉有褻瀆原創音樂的精神,促請Jeremy道歉,同時要求歌曲下架。

MIRROR成員Jeremy在12位成員中算是當前進步得較快的一位,跳舞、唱歌及妖味獨特風格,令他人氣不斷急升。本身是K-Pop迷的他,之前一直被批「韓味」太重,曾哭訴不甘成為「隱形人」,之後憑藉個人努力,終獲得歌迷認同,更於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》勇得男新人金獎,頓時升呢為「金Jer」,正式由下弦躋身上弦。

不過,剛剛推出新歌《Tie Me Now》的他力Sell首次自行作曲,卻被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》,有網民翻出兩首歌曲作對比,當中前奏節拍、旋律、曲風都有抄襲之嫌,有人直指抄到似足《Red Lights》中文版一樣,發文狂轟:「基本上前奏已經8-9成相似,改少少Tempo,將歌詞改成中文,這樣就可以說『自己的作曲』?連唱和尾音的處理都『倣效』」、「Stray Kids去咗轉香港啫,歌都畀香港偶像抄埋」、「真係抄到好似《Red Lights》,真係唔係我哋追K-Pop嘅高貴,係你哋抄得太離譜,唔講我仲以為聽緊廣東話版」、「真係一聽就聽得出,我抄功課都唔會抄得咁明顯囉。」

被要求下架道歉

歌曲MV亦被指有「參考」之嫌:「SKZ玩紅繩同綑綁,你又紅繩又綑綁」,而且拍攝風格、用色及情景等都有相似之處,當中Jeremy與女主角吳海昕在餐廳對坐以及二人搏鬥的情節,在Stray Kids的MV中亦有類似畫面。抄襲風波在網上洗版,連Jeremy 的粉絲都覺得「無地自容」,在網上留言:「真係愈聽愈尷尬」、「點解你要抄人哋嘅歌然後話係自己嘅創作?」網民要求Jeremy將歌曲下架及道歉,並作出合理解釋:「我想信你㗎,你畀個解釋我,唔想聽到咩參考、借鑑、採樣、致敬了,呢單唔止參考。」不過有Fans撐Jeremy,指作曲跟編曲是兩回事,不應只怪他一個,亦有人直指其公司MakerVille亦有責任。

至於MIRROR中的「音樂才子」陳卓賢(Ian)昨日出席公開活動時,被問及Jeremy歌曲涉抄襲一事,Ian表示剛完成小組Show,又開始做自己的歌及準備澳洲巡唱,因工作太忙所以未聽過Jeremy的新歌,表示之後再聽。他自言較少聽K-Pop,所以難以評論,但就分享個人經歷:「好似我之前首《Got U》,前奏結他部分都畀人話抄另一首歌,可能大家唔了解,我首歌結他係編曲部分,而今次Jeremy件事,因為兩首歌我都冇聽過,所以落唔到評論。」

其實MIRROR「抄襲」事件屢見不鮮,當年推出團歌《We All Are》時,已被爆歌曲MV疑抄襲韓國男團防彈少年團(BTS)的舊廣告照,而姜濤於2023年推出的單飛歌曲《濤》MV,亦被指與BTS成員Jimin 的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV非常相似,不論概念、整體感覺及效果都如出一轍,事後舞蹈總監Ali受訪時坦承《濤》是參考Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV,更指是姜濤的主意。而Anson Lo亦不例外,2021年推出《Megahit》MV,涉抄襲韓團NCT成員泰籍歌手TEN的《Paint Me Naked》,二人更出現「撞衫」情況,當時MIRROR經理人公司表示:「撞衫啫,冇聽過話個MV似。」而同公司的女團COLLAR甫出道已「出事」,團歌《Never-never Land》被質疑抄襲日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》。

