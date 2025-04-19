周杰倫兒子暴風式成長　網友高呼還我羅密歐

台灣天王周杰倫與昆凌結婚10年，婚後育有2女1子，一家5口樂也融融，夫妻2人亦不時透過社交網分享生活日常，周董日前就分享了父子合照，難得公開兒子Romeo的清晰正面照，被網友大讚「帥帥帥」。

周董昨日於社交網分享片段，寫道：「過了幾年，除了女兒長大了，誰可以看看這兩支影片的差別。」周董分別分享了2段短，第1條是他在數年前帶子女到外地旅遊時所拍，片中見大女兒Hathaway的小小身軀獨自走在前面，之後鏡頭便轉到周董身邊，拍下了他拖著細仔Romeo的溫馨畫面。至於第2段短片，正是他們時隔數年後重遊舊地，走在同一街頭並以同一角度拍攝短片，見Hathaway依舊走在前面，不過就明顯長高了不少。片段一出即讓網友紛紛留言説：「怎麼長這麼高了」、「時間真快，十年了，前世情人」、「哇～杰倫的Hathaway前世情人一轉眼已經是長腿妹妹了」、「杰倫哥的女兒氣質好棒啊！」

然而好戲還在後頭，向來幽默風趣的周董給大家來個大驚喜，在第一段片中見拖着Romeo的溫馨一幕，來到第二段片中就被周董悄悄「變身」成好友杜國璋，突如其來的「換角」讓網友捧腹大笑，紛紛留言表示：「這兒子長得好著急，一副西元後的樣子」、「一下子太大」、「太搞笑了，我既然很認真地看完和找差别，結果也很認真地被嚇到」、「超好笑，杜哥每次都被弄」、「兒子比爸爸老」、「哈哈，還我羅密歐」。