剛踏入40歲的日本男神山下智久去年12月快閃遊台,欣賞台灣天王周杰倫在台北大巨蛋舉行的演唱會,之後又在社交網公開兩人的合照。相隔4個月,山下近日再低調訪台,更相約周杰倫一起夜遊台北。昨晚(18日)兩人各自在社交網限時動態分享與好友在台北咖啡店聚會的合照,周杰倫興奮發文:「歡迎」、「騎車逛起來」、「繼續夜遊」。山下智久轉發並留言:「Thank you Jay san」、「快樂的夜晚,謝謝哥們!」

山下又上載疑似到訪周杰倫家中賞畫、歎紅酒的合照並寫下:「Hanging out with jaychou!Thank you always.Lucky day!」兩人拿着紅酒杯站在畫前合照,該畫作是周杰倫的收藏品,估計他可能招待山下到自己家作客。