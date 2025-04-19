穀雨將至　要祛濕防痛

明天是春季最後的一個節氣——穀雨。穀雨時節降雨增多，空氣中的濕度增加，潮濕的氣候環境容易讓濕邪侵入人體，出現胃口不佳、身體困重、頭重如裹、關節肌肉酸重等症狀，養生應以祛濕、健脾、養肝為主。

健運脾胃

穀雨時節，環境濕氣變重，身體易受到濕邪入侵，令脾胃的抵抗力降低，隨之出現脹氣、食欲不佳等消化道問題，此時養生宜調養脾胃，可以吃香椿、黑豆、薏米、山藥、鯽魚等健脾養胃的食物，使身體更好地適應夏季的氣候變化。

祛濕防痛

穀雨期間雨水偏多，濕邪令患風濕病患者可能出現病情的復發或加重，易出現關節疼痛、神經痛等痛症。飲食方面可多食用具祛濕功效的食物，如白蘿蔔、蓮藕、冬瓜、薏米、鯽魚等。另外，也可以多曬太陽，多運動，最宜快走、慢跑等，可排走體內濕氣，但不可大汗，會導致毛孔開泄，濕邪反而更加容易入侵人體。

早晚保溫

穀雨時節是由乾燥向多雨轉換之時，也是春寒向夏熱過渡之季，早晚溫差較大，外出應注意增減衣物。既要注意保暖，又要防止因穿得過多出汗脫衣而着涼，尤其要注意切勿大汗後吹風。特別是患有心腦血管疾病的長者，着涼後很容易導致舊病復發。

食療推介

山藥冬瓜湯

材料：山藥50g、冬瓜150g

做法：慢火煮30分鐘，調味後即可飲用。

功效：有健脾、益氣、祛濕功效。