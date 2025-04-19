浪姐6︱鄧萃雯硬食「豬隊友」陳德容　超真實反應惹爆笑

內地女星陳德容在真人騷節目《乘風2025》中的表現備受爭議，曾在一公排練時發脾氣及指摘對友，在二公中成為唯一一位無人選擇的選手，場面尷尬，而在二公練習時又跟不上跳舞進度而情緒失控爆喊，遭網民狠批「舞菜脾氣大」及每次划水過關，因此成為每隊的燙手山芋，每次公演陳德容會分到哪組變成節目最大話題。

在最新播出一集中，侯佩岑、鄧萃雯及管樂組，當得知按節目規定，在三公舞台上陳德容會自動加入她們組時，3人反應搞笑，她們礙於鏡頭面前，不好意思表現得太露骨，但又掩飾不住真實反應，3人前一秒還熱血沸騰地這次三公舞台的唱跳大幹一場，但聽到陳德容加入即時鴉雀無聲，身為組長的侯佩岑先是張大口表情吃驚，後才反應過來，管樂則躲在椅背後避鏡頭，鄧萃雯見狀便用手拍拍對方並安慰說：「沒事，還有機會。」侯佩岑以手掩嘴沉思，不知想笑還是想哭的表情跟她們說：「吉人天相。」並向管樂做出「噓」的手勢，續說：「你一定要想，這一定是最好的安排。」

網民都指被她們的反應笑暈：「三人同時失去表情管理」、「連侯主播都無法高情商發言了」、「好苦命的感覺」、「不約而同地沉默」，「侯佩岑組聽到陳德容加入的表情」即時登上網上熱搜。