碧咸嫂Victoria慶51歲生日　大仔傳反面冇影又唔祝壽

英國前球星碧咸（David Beckham）的英國女子組合辣妹（Spice Girls）前成員老婆Victoria周四（17日）迎接51歲生日，她翌日於社交網站分享與老公、二仔羅密歐（Romeo）與女兒夏柏（Harper）於遊艇上開生日派對的照片，她捧住一個忌廉蛋糕拍照，與她44歲慶生時因為怕肥而吃全由西瓜、草莓與藍莓砌成的「蛋糕」做法不同，終於肯「放下身段」！

雖然碧咸、羅密歐與細仔告斯（Cruz）都在社交網站祝Victoria生日快樂，然而大仔布魯克林（Brooklyn）與其美國女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）卻只上載他們參加《Coachella音樂節》的玩樂照片，絕口不提Victoria，與他們往年表現完全不同。

據稱布魯克林夫婦與家人反面，是因為羅密歐最近與英國女模Kim Turnball拍拖，而布魯克林於2016年曾與Kim拍拖，他懷疑Kim瞄準他家族的動機不良，與家人激烈爭執，更表示未來如果家族聚會有Kim在場他們就不會出席。上周布魯克林與妮歌娜結婚3周年紀念，碧咸夫婦亦沒有於社交網站留言祝賀。