【營事檔案】三絲炒金菇米粉

炒米粉是在腸粉店都會見到的小食之一，而炒粉麵飯最重要的就當然是乾爽又彈牙，而米粉在處理上就較為繁複，今次發揮小創意，利用金菇代替米粉，自然更易掌握，口感又更清爽了。

金菇高膳食纖維 加熱食更好

金菇是這道菜的重要成分之一，扮演了米粉的角色。金菇富含膳食纖維和多種維生素，每100克就金菇含有2.7克膳食纖維，比起同重量的白蘑菇以及秀珍菇更高。膳食纖維有助於促進腸道健康，增加飽腹感，並有助於維持消化系統的正常運作。所有菇菌類都建議清洗乾淨，以及煮熟才可食用，以免感染腸道傳染病。而菇類食物的耐熱性都比較高，所以加熱也不會影響其營養價值，甚至更好吸收。

椰菜味甜含維他命C

椰菜為這道菜中增加了蔬菜的甜味，而細小而較為密集的椰菜甜度會更高，煮熟的椰菜就更加能感受到當中的甜味。另外，提到維他命C，通常都聯想到水果，但其實不只於水果，椰菜都是維他命C來源之一。維他命C對於幫助鐵質吸收、修補損壞細胞、增加骨膠原都非常重要。

三絲炒金菇米粉

材料：

金菇 100克

椰菜 ⅛個

紅蘿蔔 半根

燒鴨 4件

雞蛋 1隻

調味料：

蒜頭 2粒

生抽 2茶匙

麻油 1茶匙

做法：

1) 金菇去根撕成一絲絲、椰菜切絲、紅蘿蔔去皮切絲、燒鴨去皮去骨切條、蒜頭切碎、雞蛋打勻備用

2) 燒熱鑊加少許油，加入雞蛋煎成蛋皮

3) 蛋皮盛出切條備用

4) 燒熱鑊加少許油，加入蒜頭炒香

5) 加入椰菜、紅蘿蔔及金菇炒至軟身

6) 加入燒鴨、蛋皮及生抽炒至乾身

7) 最後關火加入麻油，拌勻，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。