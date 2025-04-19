隋棠賀結婚10周年　老公1舉動：嫁對人

台灣女星隋棠2010年憑《犀利人妻》打開知名度，並於2015年下嫁圈外老公Tony，育有2子1女的她，依然凍齡有道身材Fit到漏。而不時透過社交網分生活點滴的她，日前（17日）凌晨時段，就發文慶祝結婚10周年，並分享一段她與老公的日常互動：「上個禮拜有天拖到晚上才去運動。結束洗完澡大概7點半了，邊吹頭髮邊檢查手機才看到先生傳簡訊問我要回家了沒？要不要來接我？於是簡單回傳告訴他我差不多要離開健身房了，打算自己走回家就好。」然而從健身房回家的路上會經過清幽的忠烈祠，有一段路上沒有甚麼路燈，高大的松柏樹及圍牆也顯得行人路特別漆黑，讓她心中不禁有點害怕。

未料，下一秒隋棠就看見Tony帶著笑容緩慢地朝她走來，瞬間安全感湧上心頭，她開心地問老公：「你怎麼會在這裏？」對方表示：「來接你啊，我不能讓你一個人晚上走回家，我陪你。」簡單的一句話卻讓隋棠感到非常暖心，並在文末深情告白：「結婚就這麼默默來到十年，何其幸運仍被牢牢放在心上，謝謝你。」引來不少粉絲留言道：「被另一半放在心上的感覺真的很好。」、「原來這就是婚內戀愛中的感覺。」、「老婆這麼漂亮要顧好！」、「嫁對人了！好幸福。」、「Tony哥真是溫柔體貼又帥氣的真男人。」