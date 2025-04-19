「港」飲「港」食　加料夠貼地

香港地道美食蘿蘿，滿街的小食、茶餐廳小炒，本地食品、調味或即食品牌，經常推出不同的新口味，部分外國餐廳或品牌又會選用本地食材來加料，讓這些貼地美食即時升級。

食個靚早餐

去茶記食早餐，最愛來個沙嗲牛麵配咖啡或奶茶，沙田一間車仔麵冰室特別推出無限暢飲計劃，客人於早餐時段惠顧指定的早餐，用餐時間內港式凍熱檸檬水、檸檬茶、咖啡及奶茶等港式飲品無限添飲，讓你慢慢歎。同時間，冰室為麵食升級，秘製沙嗲醬帶有椰香和果仁氣息，更推出沙嗲牛煎蛋腸粉和沙嗲牛蒸腸粉添味。另外還有升級的沙嗲牛公仔麵和香濃番茄鮮牛通，讓大家吃得豐富。

辛香漢堡

吃漢堡包，漢堡扒會配不同醬料，美式漢堡包連鎖店近日和本地醬料品牌合作，加入其辣椒醬作漢堡醬料的其中一個選擇。漢堡扒配生菜、酸瓜和番茄等配料，再唧上港式辣椒醬，頓時為美食加添一分酸辣辛香，食得過癮。

酒店級街頭小食

即日至6月，東涌五星級酒店自助餐廳推出港色‧港食自助餐，除為大家提供滷水拼盤、炸大腸、碗仔翅、酥炸魷魚鬚、煎釀三寶、即煮車仔麵、自家製格仔餅等地道小食，手工燒賣會配本地醬料熱賣的豉油和辣椒油，提升味道。此外，還有魚蓉麵、蝦子麵、狗仔粉、生菜魚肉和牛雜等美食選擇，風味更佳。

糖水無添加

飯後來一碗湯水，令人滿足。本地食品品牌一向有推出港式無添加即食糖水系列，繼陳皮綠豆沙、陳皮紅豆沙、楊枝甘露和芝麻糊外，近日新推2款口味，桃膠燉雪耳有養顏之效，加點牛奶享用更滑嫩，清心蓮子燉雪耳入口甘甜，口感豐富，最重要是一開即食，方便又簡單。