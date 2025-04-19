莊思敏沈迷匹克球難自拔　目標考教練推廣運動

藝人莊思敏最近迷上Pickleball（匹克球）運動，她的熱衷程度不止玩，近日更到了深圳考牌，她在社交網拍片分享：「我今日嚟上堂，要考番個教練牌。」她透露要到班房上堂，還有書要讀，上完理論課，就要實習，有專業教練指導他們如何教導學員：「你見我係咪都有啲似模似樣，我哋係要學識教學嘅步驟，要一步一步去教學員，點開始同點練習，有乜基本功要做。」莊思敏接受東網訪問時，講到返深圳考牌，她解釋：「因為呢間機構嘅教練本身有好多教練牌，同埋有打比賽，係有成績，而且個球會簽咗好多世界各地高水準嘅球手，所以畀我感覺係好認真同專業。我依家係初級班，之後考口試同筆試，但未知幾時考。」她指香港也有考牌機構，但匹克球在香港起步較遲，她希望政府能發展更多場館用作匹克球運動：「其實東南亞其他地方都好流行匹克球，好玩又比較安全，冇咁容易受傷，我好推薦呢個運動。」問到考牌資格，她稱基本上只要接觸過、有落場玩過可以考牌：「我玩咗大半年，之前有打過比賽感受過，不過比較忙，唔係成日有時間打波，同埋好難book場地。（考牌後會進一步點做？）想幫球會做多啲推廣活動，考牌之後我可以幫手落場教初級班，我會繼續考高級牌照。」她指「體操王子」李小鵬也是她的波友。