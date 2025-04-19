文凱婷浸浴片曝光　陳嘉慧產後復出：我非全職師奶

無綫藝人陳嘉慧、文凱婷、鍾凱瑩、黎諾懿、游嘉欣和曹永廉現身將軍澳為全新綜藝節目《養生之旅》出席記者會，這是陳嘉慧自產後首個復出的節目，她受訪時透露「拍攝有掛住個女，但同時好似偷懶有返自己嘅me time，發現原來湊小朋友仲辛苦過返工，因為我做咗媽媽之後先深深地體會到」她亦透露監製等製作團隊十分好，拍攝時期讓她有三日回港照顧女兒，問到女兒有沒有認不到她，她則表示：「我以為佢會唔認得我會喊啊，點知返到屋企個刻佢好開心，仲要走過嚟錫我，呢個我意想不到。」

她又坦言與拍檔之一黎諾懿曾經在《BB來了》合作過，笑言對方不記得令她很傷心。談及產後復出的安排，陳嘉慧指自己已經全面復出，笑稱自己是全職女士而非全職師奶，之後的工作亦在等待公司安排。

在播出節目精華時文凱婷的出浴片段尤為吸睛，她指自己在節目中有浸溫泉和做spa，又分享自己到達海拔高的地方喘氣。被問到早前被傳做小三的事，她指事情已過去很久無謂再談，男友的工作也沒有受到影響，又透露自己即將出演舞台劇《我們的青春日誌》，亦有另一套舞台劇準備中。而鍾凱瑩則分享最難忘的是在貴州烏江寨表演唱歌，受到當地觀眾的熱情反應，亦透露自己已簽TMG唱片公司。對於《中年3》即將舉辦決賽，問到她看好哪一個參賽者，她指當然支持女生，表示看好陳芷盈和黃博。

問到被傳即將在馬來西亞開新劇的黎諾懿，他回應一切細節仍處於初步，之後有更多消息會再通知大家，而Ali早前受訪時說到想與他做仇敵關係互相打鬥，黎諾懿則笑稱自己印象中的Ali弱質纖纖，怕會打傷她，但也直言期待與Ali再次合作。