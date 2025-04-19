首輛意製豪華列車　出發歎世界

喜歡乘坐觀光列車的朋友，想感受不一樣搭乘體驗的話，不妨到意大利一趟。剛於4月便有首輛完全由意大利設計及製造的豪華列車登場，設有31間精心設計的客艙讓你享受住宿樂趣及車窗風景外，更有米芝蓮三星大廚打造專屬菜單，寫意暢遊意國14個旅遊旺區。當地另有兩列豪華觀光列車推出全新路線，不妨趁現在展開一趟意國鐵路之旅！

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8條路線 走遍熱點

由法國Accor和意大利Arsenale S.p.A.兩間酒店集團聯手打造，剛於4月登場的La Dolce Vita Orient Express，賣點是首輛意製豪華列車，車身設計找來米蘭建築設計公司Dimorestudio孭飛，以1960年經典意國電影《La Dolce Vita》為靈感，採用午夜藍和棕色為主調，配上黃銅邊框點綴，內部則以橙紅、灰藍色為主，搭配當代藝術品和幾何圖案等。列車可搭載62名乘客，由9節車廂構成，包含18間套房客艙、12間豪華客艙及1間特色套房，內含雙人床、梳化、桌椅、私人浴室等配置，同時附有大片玻璃觀景窗，可將沿途美景盡收眼底。餐飲方面設有餐廳及酒吧車廂，由米芝蓮三星級大廚Heinz Beck炮製專屬菜單，例如有黑松露意粉和西西里柑橘甜品等，而酒廊則供應頂級意大利葡萄酒、雞尾酒和香檳等。行程方面，列車提供8種不同行程路線，橫跨全國14個地區，除了有耳熟能詳的羅馬、威尼斯等熱門地點外，亦有馬泰拉及西西里等地，而每個行程各有主題，例如托斯卡尼品酒之旅、前往蒙費拉托細嘗滋味松露等，並設有私人導覽和體驗活動，收費每人每晚€3,060起（約HK$27,069）。

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全新套房 別樹一幟

作為歐洲一大豪華列車代表的Venice Simplon-Orient-Express，亦有不少於意大利出發行程。共18節車廂，包含12節臥鋪車廂、3節餐廳車廂和1節酒吧車廂等。除了原先的古典客艙、套房及豪華套房3款客艙選擇，剛於3月列車和法國藝術家兼攝影師JR聯手改裝，推出名為L'Observatoire的奢華車廂，內裏的L'Observatoire套房以文藝復興時期的收藏室和天文觀測台為主題，配有雙人床、私人浴室、衣櫃等，另設圖書館及用餐區。列車的餐廳車廂由法國名廚Jean Imbert掌舵，嚴選時令食材配合經典烹調手法。你還可到酒吧車廂3674，品嘗手工調製的雞尾酒和駐場鋼琴家的即席表演。列車將於5月11至14日期間推出全新的3日2夜豪華旅程，以法國巴黎作起點，翌日抵達意大利托斯卡納，行程會欣賞歷史名城的錫耶納及13世紀著名建築Palazzo Pannocchieschi d'Elci，最後會抵達農場莊園Castello di Casole下榻兩晚，逗留期間可參與由天文學家帶領的觀星活動、村莊慶典Festa del Villaggio、水療護理、細味地道燒烤美食和薄餅等多元體驗。古典客艙每位￡9,350起（約HK$96,305）。

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多國巡遊 飽覽名勝

另一列走訪歐洲各大城市的豪華列車The Golden Eagle Danube Express，同樣不容錯過。全車由13節木造車廂組成，每節臥鋪車廂設有4個高級豪華艙和5個雙床豪華艙，另有餐廳車廂、酒吧休閒車廂等，最多可容納50名乘客。早前列車推出名為Balkan Explorer旅程，由意大利威尼斯前往土耳其伊斯坦布爾途徑9大國家共13個城市，包括斯洛文尼亞、波斯尼亞、斯科普里、保加利亞等。旅程中可體驗乘坐貢多拉穿越威尼斯河流、參觀意大利統一廣場、深入波斯托伊納洞、漫遊歷史名城莫斯塔爾和貝爾格萊德等多個景點，最後兩晚下榻伊斯坦布爾五星級酒店Pera Palace Hotel，可到舊城區朝聖世界聞名的托普卡匹王宮，並以伊市作終站。整趟旅程安排專業導遊陪同解説，行程相當充實豐富。飲食方面，餐廳車廂採用當地最優質新鮮的食材，炮製多國佳餚，午餐和晚餐亦配有來自世界各地的精選葡萄酒，享受地道的用餐體驗。每人費用￡19,895起（約HK$204,918）。