Apple新專利　手錶玩摺屏？

摺疊iPhone一直只聞樓梯響，估不到摺疊Apple Watch卻有機會「爬頭」面世！有指Apple最近提交一項新專利申請，可讓Apple Watch的屏幕如摺芒手機般摺疊起來，閒置時如普通手錶形態，揭開時屏幕倍增，並可旋轉橫向顯示，藉此顯示更多內容。同時社交、地圖App也有相應優化，毋須拎出手機，舉起手便玩到Fb或導航功能。新專利還揭示另一個可能性，就是它有機會配備雙鏡頭，一個拍攝街外景物，一個進行FaceTime通話，應用層面更廣。傳聞此機將於2026年發表，但Apple專利甚多，延期或取消也說不定！

提到Apple Watch，原來其「健身記錄」圓圈已經誕生10年，為紀念這功能廠方將於4月24日舉行「Global Close Your Rings Day」全球活動。用戶只要於當天圓滿達成活動、運動及站立三個健身記錄圓圈，即可到全球各地的Apple Store零售店，領取特別徽章別針乙枚，並獲得適用於訊息app的10款動態貼圖與一枚動態徽章。留意徽章別針數量有限，送完即止。

同場加映：耐力賽夥伴

運動智能手錶多於雨後春筍，但對應特定運動比賽卻少之又少，Amazfit Active 2是其中之一，不但具備超過164種運動模式，更支援近年大熱的HYROX跑步體能混合賽事，內置單人、雙人或團隊接力訓練模式，計時並追蹤表現，助用戶在比賽中佔優。此錶還內置圓極化天線，支援5個衞星系統，並提供免費地圖下載及導航功能，配合藍牙耳機，實時聆聽語音轉向指示，減少迷路機會。其他功能包括心率、睡眠、身心狀況檢查；智能追蹤負重訓練次數；以及10天電池續航等。