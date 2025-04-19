鍾柔美到支嚳儀烘焙店整Cup Cake　讚炎明熹玩狗有愛心

由《中年好聲音1》歌手支嚳儀（Venus)經營的烘焙店今日進行7周年慶祝活動，不少中年好聲音的好友都有到場支持。受訪時Venus指疫情時曾思考過結業，幸好最終整個團隊堅強地生存下去，她直言十分感激《中年好聲音》這個節目，對她而言是「救命稻草」，上節目後為品牌達到正面的宣傳，亦開拓了市場和加盟店。

對於《中3》即將舉辦決賽，她指支持全部人，無特定支持哪一位，形容十強就像不同的蛋糕口味，每個人都已經有鮮明的特色，而對他們能在啟德體藝館舉行決賽，Venus指為他們感到很驕傲。

星夢小花鍾柔美(Yumi)亦有到場支持，受訪時Yumi指與Venus因於台慶上合唱歌曲《孩兒》而熟悉，Yumi亦透露自己曾獨自到Venus的烘焙店整cup cake，坦言從小便喜歡與家人整甜品，被問到有機會加盟烘焙店？她笑稱都好，坦言自己對做生意開始有興趣，有想過跳舞學校之類的，不過都是順其自然最好。

日前好友炎明熹（Gigi）甫出探訪狗隻的相片，Yumi指gigi並沒有邀請自己，應該是對方一早計劃好的行程，看見相中的小動物，大讚gigi很有愛心，因為自己養了7隻小狗，問到她要兼顧學業和工作有時間照顧小狗嗎，她則表示有家人的幫助，自己回家後亦會花很長時間和它們聊天。

另外，她透露想剪短頭髮，因為覺得2025年即將過半，但自己沒有甚麼作為，因此想有個大轉變，但暫時仍在考慮階段。問到如果剪短頭髮會否怕流失粉絲，她則認為不會的，一個人不會因頭髮而改變，相信無論如何家人、朋友和粉絲都會支持自己。