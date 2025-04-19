《中年3》10強襲東港城　重磅宣布羅志祥擔任決賽評審

《中年好聲音3》10強經已誕生，《中年好聲音3登峯之戰》決賽定於下月11日在啟德體藝館舉行，節目監製吳國華透露登峯之戰新加入3位特別評審，重磅宣布羅志祥（小豬）擔任快歌特別評審，另外兩位則未有透露，而常駐評審繼續由周國豐、張佳添和海兒等擔任。

今日《中年好聲音3》在東港城舉行10強見面會。趙浚承、善玥澄、曹越、王鄭浚仁、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁、黃博齊現身，兩位師姊李佳和安雅希到場演唱打氣。之前在「林子祥金曲之夜」中獲得最高分的6位參賽者即場獻唱歌曲。

《中3》參賽者各有應援，當中張與辰的應援十分厲害，張與辰在台上看到粉絲時也講笑似在開演唱會，現場歌迷又跟他大合唱及收到大公仔禮物，氣勢最強。張與辰表示知道有粉絲早一晚10點就到商場霸位，等了10幾個鐘，覺得辛苦大家，粉絲帶櫈給他坐表示感動，又指粉絲知道他喜歡多啦A夢公仔，已收到30個公仔好開心。

黃博透露老公昨晚亦有到商場視察場地，今日亦到場舉加油打氣牌，黃博表示好感恩老公支持自己，今朝一起身便不見了他，覺得老公付出好多。她唱林子祥（阿Lam）的《這一個夜》歌唱片段登上熱搜，黃博表示唱阿Lam的歌是一大挑戰，因為不知道唱不唱到，想展示新的黃博一面給大家看。暫時攞到最高99分的她，表示好感恩大家的支持，仍有進步空間，距離比賽還有一段賽程，會同參賽者互相交流和切磋。問到有否信心拿滿分？她說：「滿分唔敢奢望，只想唱好每一首歌，不留遺憾。」

張與辰表示：「冇諗過打破黃博紀錄，只想有一日可以平起平坐，見黃博攞99分好驚，不過又戥佢開心，其實第一次黃博攞98分時，已經覺得佢好犀利，係無敵、無敵，要多多向佢學習。」黃博亦表示對張與辰有信心，大讚他有音樂才華，一定會令大家有驚喜。對於小豬會在決賽擔任快歌評審。黃博表示：「《這一個夜》都屬中快版歌，希望大家睇到黃博唱快歌都得，會努力練快歌爭取入決賽（跳舞得唔得？）如果首歌需要跳舞會努力練，唔驚，我哋《發亮》主題曲都有跳舞㗎！」張與辰插嘴表示黃博識跳舞，自己的舞技還可以，講笑：「因為手腳長，好似兩支筷子在跳舞。」

李佳和安雅希表示10強水準非常高，李佳表示睇好占士丁丁和黃博，安雅希就睇好占士丁丁、黃博和陳芷盈。對於《中3》粉絲應援較第1、2季更加厲害，李佳表示好多粉絲由第1屆開始。到第3季累積更多粉絲好合理；安雅希笑言1、2、3季就好似做生意一樣，第1季是摸索階段，第2季發展平平。第3季就做出高水準來，又笑指《中2》粉絲也不少。今日安雅希穿露臍裝罕有露腰，但她自爆近日復肥，原因早排發燒感冒失聲了一個月，醫生建議暫停減肥，現在打算再重新開始減肥，不過要重拾做運動，開始時有點疲累。李佳亦透露自己由美國返港後長胖了不少，希望可以瘦啲靚啲。