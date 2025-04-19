鄧卓殷郭子豪拉埋天窗　新娘全身鑽飾閃爆揚言最少生兩個

藝人郭子豪（Arnold）與前港姐亞軍鄧卓殷（Amber）今晚（19日）假中環舉行婚宴，現場一對新人應傳媒要求接吻，兩人都清減不少，Amber自言沒有刻意減肥，Arnold就肉麻謂：「佢以前係BB，漲卜卜樣。（老婆最靚？）梗係，今日最靚。」而Amber手上有一枚訂婚及一枚求婚戒指，訂婚戒指鑲有一卡半鑽石，由Arnold設計。

受訪時，Amber表示仍未習慣被叫老婆：「儀式完後叫咗佢一聲老公，感覺好奇妙。」Arnold自認是易喊之人，笑言要改名做「郭子嚎」，「嚎哭」的「嚎」：「愛的宣言講咗十幾分鐘，我由頭喊到尾，個雙眼皮貼紙愈貼愈高，因為喊到眼腫，之前上頭儀式都有喊，我好易感動，因為知道儀式背後義意，後來當外父將個女交畀我果刻，我又忍唔住喊。」Amber也指自己全日不停眼濕濕：「我都有喊，爸爸帶我入去時喊得最犀利，當佢將我交畀子豪時，感覺係將我哋變為家人。」

講到外父有否向他訓示，Arnold揚言對方的訓示都能做到：「就係照顧好太太，對佢好，百年好合，唔會分開。」提到造人大計，Amber直言兩人並不心急為人父母，等兩三年後才計劃，問到長輩有否催生時？她說：「冇開口講，但斟茶時喺我嘅龍鳳鈪上轉咗十幾個圈，聽講愈轉得多，愈生得多，我哋有計劃，最少生兩個小朋友，因為我同老公都有兄弟姐妹。」

另外，在今日的接新娘環節中，Arnold自爆因未能估中太太的唇印，眾兄弟被「獎勵」，要著住胸圍做瑜伽動作，再由Arnold矇着眼解開胸圍扣，他笑言：「原來依家啲胸圍個扣有前有後又有繩，好難解。（開門利是幾多？）太太錫住我，喺預算之內，姊妹收到都好開心。」而上午行禮後，兩人坐着古董開篷車由哈利電單車開路下前往酒店，Arnold指太太十分滿意安排，Amber稱沿途見到不少路人跟他們打招呼，感覺收到好多祝福，問到整個婚禮是否要花費七位數？Arnold未有正面回應，只說是正常數字，Amber笑謂能促進香港消費。

兩人離巢無綫後，一直在網上以情侶檔姿態拍片，Amber表示婚後仍會保持這個模式，以夫妻檔拍片：「兩個一齊做感覺好開心。」Arnold認為跟太太既是拍檔又能搵錢，非常完美。對於拍劇，兩人同樣持開放態度：「邊度有機會都去試。（夫妻檔一齊拍劇？）梗係好。」講到夫妻倆可能要分開跟其他演員拍親熱戲，Amber自言也是持開放態度。