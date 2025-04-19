《破‧地獄》梁雍婷角逐金像女配　力撐拍檔韋羅莎

第43屆香港電影金像獎將於本月27日舉行，今年金像獎「最佳女配角」之爭，不少網民都指是英皇電影《破‧地獄》梁雍婷（Rachel）與韋羅莎之爭，梁雍婷日前受訪，則指今年「最佳女配角」相當難揀，因她跟鄧麗欣、李琳琳都合作過，覺得全部都是非常好的演員，並笑言：「如果可以打破傳統，5個一齊攞獎就最好。」

去年奪最佳女配的Rachel，沒想過「冧莊」的問題，對獎項平常心，而自己投票時，都是投畀拍檔韋羅莎，支持「隊友」，並且最希望能得「最佳電影」一獎，因該片是台前幕後所有人的心血結晶。

今次拍攝《破》片，令Rachel獲益良多，尤其很感謝導演陳茂賢要她嘗試打「天才波」：「導演好用心教我，平時處理角色，會做好多資料搜集，但佢啱啱相反，叫我唔好做咁多功課，一換上戲服入到殮房，就用心去感受個角色應該點做，呢個係一次好好嘅體驗，令我知道作為演員的可能性，一切由心而發，而呢件事亦反映到導演好相信我，所以，我好多謝佢。」

Rachel的演技，一向獲得不少圈中人讚賞，鄧麗欣、余香凝等都曾公開稱讚過她，而Rachel亦直言自己很幸運，遇到很多好的對手；由於每次都全力以赴，初初入行時，都試過抽離不了角色，影響到跟家人的關係，幸隨着年紀增長，以及演戲經驗增多，現已懂得與「角色」道別，不會抽離不了。