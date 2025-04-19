鍾卓穎喊住玩Bungee Jump　Phoebus奇怪行為試途人反應

藝人吳啟洋 (Phoebus)、歐鎮灝 (George)、鍾卓穎 (Ash)、何洛瑤 (Sica)、許寶恆 (Alice)等主持的 節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（20日）播出最一集後，限定組合P1X3L 5G即將解散。8人獲製作組安排到台灣進行心願之旅。Sica願望也古怪過人，想出在西門町製造一單引人注目的桃色糾紛假新聞。Phoebus、Yoyo和Ash先被委派進行街頭實驗，以不同的奇怪行為測試途人的反應。當Phoebus知道要在人來人往的路中心做出非常人行為時，直言：「其實我係想打死佢㗎！活生生咁打死Sica！」

眾人之後在街頭上演一場前度箍煲、跪地求饒街頭戲，讓大家注視P1X3L 5G多一點，這條假新聞片段最終在網上獲超過30萬Views，不負Sica所望。Ash則希望大家跟她來一個接近死亡的體驗，第一關就是Bungee Jump，眾人由埋怨到看到Ash所錄下的肺腑之言，也熱淚盈眶，George大叫：「黐線㗎！情感勒索！」Phoebus笑說：「頭先話唔想跳嘅都唔好意思。」Ash最希望是Alice可以陪自己一起體驗，因看見她就像看到以前的自己，希望Alice能克服恐懼，將來任何事也難不到她。Alice最初害怕得到走回車上爆喊，之後被Ash的真摯說話打動，鼓起勇氣，踏上跳台一躍而下，大家也為她的勇敢而歡呼。