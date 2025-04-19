阿Mo遇意外至今經歷了「一千零一夜」　 頭和頸肩可稍微自己移動

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（19日）他發出第143封代禱信。

李盛林牧師透露意外發展至今踏進了第143週正好「一千零一夜」，阿MO的身體已比之前進步了。但在晚上睡眠的時候仍會被抽筋致醒，有時在稍微精神許可的情況拉筋再睡。頭和頸肩都能夠在感到不舒服時，稍微自己移動一下。阿MO亦非常清楚，這是一場長途復康的「馬拉松」。他知道每個階段都不一樣，因此在心態上不斷調整。

代禱信如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 143 (20250420) - 「渡過了一千零一夜」*

「…主看一日如千年，千年如一日… 」 (彼得後書3:8)

*【經文解釋 (上)】*

1) 人類世界的年、月、日，都是根據太陽與地球的運行而定。然而，*神卻不受規範受造之物的時間規律所限制。祂是創造者，自然有祂的時間節奏與主權成事*。因此，我們不應單單被人類有限的意識所規範，而應學習用多一個角度來看待時間的運作與計劃。

2) *人不能單單以自己的有限來衡量那位無限的神*。人只要真誠的看待自己，就會看到人雖然能發揮莫大的潛力，也無法超越這位創造主。感恩的是，這位全能的神願意以愛和憐憫與人互動，祂的主權從不離開關懷與恩典。

*【阿MO在經文中的體驗 (上)】*

1) 在1001日前紅館所面對的創傷，當時的主診醫生們都表示脊椎神經的康復是極慢，甚至是沒有可能，就算是稍有點起色也是以「年」來計算。因此，*當時就將焦點放在治療上，而不是放在復康的時間上。就像一場馬拉松，不同的賽段都有不同的應對策略，重要的是堅持不懈，向著標竿直跑。*

2) 阿MO非常清楚，這是一場長途復康的「馬拉松」。他知道每個階段都不一樣，*因此在心態上不斷調整，用受創者有限的身體與無限的創造主相遇與同行。正是在不少人看似再沒有前路的時候，他經歷了許多「柳暗花明又一村」的恩典*。

*(一) 啟言 (Mo)：渡過了「一千零一夜」*

1) 踏進第143週，從事發至今正好「一千零一夜」。*在傳統的中東阿拉伯文化之中，「一千」象徵無限，而多出來的「一夜」暗示無窮魅力和救贖的力量。這正是聖經比這裡早一千多年前提到的「主看千年如一日」相彷。*

2) 真的很難想像「一千零一夜」不能完全沒有打擾的睡眠，怎樣能夠持續有精神動力，每一天面對龐大的體力挑戰。*若不是憑著「那加給我力量的，凡是都能作」的那位，讓阿MO有目標方向，從而在這信仰中轉化得到不是從人而來的能力，怎能渡過這「一千零一夜」呢！*

3) *現在，阿MO的身體已比之前進步了*。在晚上睡眠的時候仍會被抽筋致醒，有時在稍微精神許可的情況拉筋再睡。頭和頸肩都能夠在感到不舒服時，稍微自己移動一下。

4) 這「一千零一夜」的救贖意義，帶來了阿MO多一個在經歷了創造主的奇妙工作。*對一個脊椎嚴重受創的人，他排汗的功能根本就不能運作，不能排汗。但阿MO在最近卻是開始有「手汗」排出。這真是一個身體救贖的奇蹟*。

5) *禱告*：`

a) 阿MO至今仍未能整晚熟睡，*請為他每天晚上有好的睡眠質素，並於日間在少許休息時間中能補充體力禱告*。

b) *願神以「一千零一夜」的意識——那份無限的救贖與持續的恩典，繼續扶持阿MO與所有正經歷類似挑戰的人*。

c) *感謝神讓阿MO在這「一千零一夜」中仍懷著盼望、堅持信念*，這是來自上頭的恩典與力量。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】：有限的人生*

1) 上週再過了一次生日，更深刻體會——每一個還能呼吸、有氣色的日子都是恩典。能親眼見證兒女成長、孫兒漸漸長大，這些都不是理所當然的。*身為父母，無論兒孫有任何需要和意願，只要是能力範圍內，作父母的都會義不容辭的提供呢。*

2) *特別在阿MO需要同行的日子，作為父母的能夠伴隨在旁，是神所賜的機會和責任*。更感我們來到人生這階段，能為子女有需要的時候付出，使他能放心無後顧之憂，更是恩惠無悔的。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「*143 渡過了一千零一夜*」。