萌妹十味　胸猛超可愛

漫畫創作可以讓人類嘅想像力得到無限大嘅發揮空間，所以你會發現畫面出現嘅女主角總係集童顏、巨乳於一身，個樣望落好可愛，身材就勁「胸猛」，令宅男難以招架！查實現實生活一樣可以搵到呢類好波萌妹，寫真女優十味就係其中一個！

樣靚身材正

喺日本寫真界有唔少女優都會令男士們諗起求學時期嘅初戀情人，一來個樣夠可愛，二來性格夠活潑，加埋體形細細粒，性感得嚟又健康，再搭多一個甜絲絲嘅笑容，吸引力之強實在係冇得輸！今日為大家介紹嘅十味，正正係好多男士夢寐以求嘅初戀對象！

今年26歲嘅十味，留有一頭及肩短髮，形象清爽，而且五官標致，望落似十八廿二嘅妹妹仔，一對水汪汪大眼睛透出神采，笑容又好似陽光咁燦爛，可愛指數直情達到天花板嘅高度！講到身材，十味嘅高度只係5呎，但心口就有一對極具分量又彈力十足嘅E Cup美乳，襯埋一身細滑緊緻嘅嫩白肌膚，認真夠吸睛！

表現受讚許

十味自細已經好有表演欲，小一開始學習不同舞蹈，夢想成為藝能偶像，升上中學後，開始自拍歌舞片段擺上社交網，得到唔少網民讚賞，更獲得公開表演嘅機會。入讀大學後，十味正式同藝能事務所簽約，但第一步唔係做歌手，而係由寫真女優做起，2018年初次着上泳衣為雜誌拍寫真，隨即引起唔少人關注，被譽為「平成最後之奇迹原石」，更加喺參加選美活動「Miss iD 2019」中獲得亞軍！之後十味加入美少組合「#2i2」，正式成為舞台偶像，實現兒時夢想！

除咗跟隨組合四出登台，十味喺最近參演由漫畫改編嘅電視劇《公司的小小前輩》，擔任主要角色片瀨詩織里。呢個角色嘅原型係一名可愛又好波嘅美少女，十味嘅特徵完全符合晒角色要求，因而備受讚許，實在值得恭喜！

身為藝能偶像組合「#2i2」成員嘅十味，真係好受歡迎，除咗拍寫真同四出登台之外，不時有機會喺電影同電視劇亮相，登入其社交網，就可以緊貼佢嘅最新動向。

Profile

出生地：日本長野縣

身高：5呎

三圍：34E-23-33