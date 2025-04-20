【是日通勝】

農曆三月廿三

乙巳年 庚辰月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：理髮、田獵、結網

忌：動土、作灶、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、25、36

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

金牛座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙子座：易跟身邊人鬧分歧，放軟身段可化解矛盾。

巨蟹座：情緒不穩，人際溝通受影響，易惹上是非。

獅子座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

處女座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

天秤座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

天蠍座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

人馬座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

山羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

水瓶座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

雙魚座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）牛 是非多

鼠：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

牛：是日沖煞，在人前炫耀自己易惹是非。

虎：留意伴侶的感受，避免觸碰對方紅線。

兔：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

龍：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

蛇：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

馬：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

羊：偏財運一般，不要妄想透過博彩獲利。

猴：借酒澆愁愁更愁，還是向朋友求助吧！

雞：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

狗：心動不如行動，向意中人表白易成功。

豬：健康是財富，好好鍛煉體魄會有得着。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

運勢受阻的家居布局

古人云：「宅者，人之本。」家居風水不僅關乎居住舒適度，更與財運、健康、事業息息相關，以下看看一些影響運勢的家居布局。

1.卧室大客廳小

風水學中，客廳被視為「明堂」，是家中聚財納氣的重要場所，而卧室則是私密空間，宜小而温馨。若卧室過大而客廳過小，代表主次顛倒，財運不穩，容易導致家中氣場失衡，財運難以聚集。

化解方法：盡量擴大客廳空間，減少卧室不必要的家具。可在客廳放置綠植或風水擺件，增強氣場。

2.樓梯電梯在房中央

房屋中央是風水的「太極位」，宜靜不宜動。若樓梯或電梯位於房屋中央，容易導致居住人氣場紊亂，運勢受阻。

化解方法：若無法改變結構，可在中央位置放置棕色地氈或風水品化解，以穩定氣場。同時，避免在此區域堆放雜物。

3.廁所位於吉位

廁所是家中污穢之氣聚集之地，若位於吉位（如財位、文昌位），容易破壞該方位的正能量，影響居住者的財運與事業，或健康問題頻生。

化解方法：保持廁所乾燥清潔，定期通風。可在廁所內放置天然香熏或綠色植物。若條件允許，可在吉位放置屏風或門簾，阻隔不良氣場。

4.家中門多氣雜

門是氣口，家中門過多或布局不當，導致居住人注意力不集中，氣場渙散，難以聚財。

化解方法：減少不必要的門，或使用門簾遮擋，可在主要氣口放置屏風或玄關。

家居風水並非迷信，而是古人智慧的結晶。通過合理的布局與調整，可以營造一個和諧、穩定的居住環境，有助財運與運勢的提升。