樂宜「筍盤」男友開綠燈　盡情行性感向前度示威

「DJ女神」樂宜宣布今年發力，向DJ界、演藝界及時尚界全方位進攻，愛情方面亦魚魚得水，透露成功脫單，冧晒透露金融才子男友好支持她行性感，實行向前度示威。

樂宜與前公司完約後沉靜一排，近日她頻頻到健身室做Gym，為未來工作鍛煉身形，不過她舉幾下啞鈴就爆汗，她透露近日與友人合資經營南韓運動服品牌，樂宜兩年前曾經因為搞生意與友人反目，直言無嚇怕心口掛個勇字：「兩年前開過美容院，冇半年就不歡而散，但突然好想再做生意，係機緣巧合，運動服幾健康又可以自肥。」自嘲外形似運動型女生，事實甚少做運動，笑言希望做到形神俱似，專登請私人教練指導：「依家趨勢翹臀，想鍛煉pat pat再性感啲和練馬甲線，會畀心機希望有日練到，不過教練話要一年半載。」又表示做運動喜歡有人陪，也感染了身邊朋友一齊去做運動。

單身了一段日子的她，自爆蜜運成功，男友是金融才俊，拍拖一年，樂宜的前度曾因為不喜歡女友暴露導致分手收場，樂宜表示：「依家男友畀我意見係平時毋須要性感，工作時性感可以接受。男友精神上嘅支持我覺得好緊要，無論生意、拍戲和DJ都係。」又表示將會跟師傅學花式打碟，因為看到外國的花式打碟，加入轉圈和打觔斗元素，希望能跳出打碟框框。自言做DJ女神快10年，有機會也想開班授徒培育「樂宜女神組」，培育接班人。