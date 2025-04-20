詹天文簽唱會索價$1,480　貴過紅館騷惹熱議

「聲夢小花」詹天文將為新歌舉行簽唱會，實行收費入場，VVIP票價高達1,480元，貴過紅館騷，網民反應兩極。女團After Class成員詹天文（Windy）推出本年度首支派台歌《一切都是有原因的》，MV在影音平台上架4日，收看次數逾8萬，成績不過不失。為宣傳新歌，Windy將於5月3日假銅鑼灣舉行簽唱會，並設有不同收費方式。

若粉絲只參與兩個半小時的簽唱會，收費為980元，每人有一分鐘時間與偶像互動，可自由合照和簽名。若粉絲多加500元，花費1,480元升級為VVIP，則能夠在簽唱會前跟Windy共聚半小時，一起進餐、合照、拍片及簽名等，合共20個名額。以上兩種方案均包含Windy現場簽名的最新限量200頁MV相冊一本，還能在兩款限量應援品中，包括特別版尼龍袋及Q版御守二選一。

Windy的簽唱會票價一出即惹起網上熱議，有人直指其VVIP價錢甚至高過一線歌手唱足3小時的紅館演唱會票價：「做VVIP，每分鐘要畀49.3元，貴過睇紅館個唱喎。」不過亦有粉絲留言力撐：「可以同Windy共聚半小時，機會難得，齋睇佢對腳都值回票價。」雖然網上反應各異，但Windy仍落力宣傳簽唱會，她穿上露臍裝、手執相冊拍片，呼籲粉絲記得捧場。