姚焯菲18歲大個女　主動獻出螢幕初吻

3年多前「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）因樣子清純，氣質過人獲「國民初戀」美譽，時至今日已18歲大個女的她，終於主動獻出人生第一個「螢幕初吻」，直教全網哄動。日前Chantel分享到主題公園探訪姜濤及Ian「契仔、契女」港產熊貓「家姐」及「細佬」的照片。

相中穿上短裙及桃紅色外套的Chantel特別省鏡，而熊貓「細佬」亦難抵其仙氣，聽見Chantel隔住玻璃呼喚牠，即一步步愈行愈近，氹得她頻頻露出甜到漏的燦爛笑容，在全場起哄大叫「Kiss」時，Chantel將嘴貼近玻璃，最終「細佬」如懂人話一樣，和女神深情嘴咀，畫面充滿愛。不少網民留言大叫神奇：「無可能，『細佬』會自動過去」，又指獲「熊之吻」是「Chantel Magic」效應：「Chantel姐姐魅力，就連熊貓『細佬』吸引到」、「『細佬』見到咁靚姐姐梗係要錫錫啦」、「Chantel打敗咗99%香港巿民」。

另外，Chantel近日忙拍處境劇外，亦積極宣傳新歌《New Fantasy》，繼獲周嘉洛變「表姐」為她應援外，連分屬不同唱片公司的歌手黃淑蔓亦加入宣傳大軍，和Chantel拍合唱片。至於歌迷會為Chantel租下鑽石山港鐵站整條廣告燈箱，為她的新歌造勢，而她為表謝意亦親臨港鐵站的廣告版前打卡，結果吸引大批粉絲集郵，變成突發影相會。