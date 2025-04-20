金秀賢事務所去年銷售額破200億　非外界所傳陷財困

韓星金秀賢上月初爆出在已故女星金賽綸未成年時交往的爭議後，舉行記者會爆喊強調在女方成年後才相戀，又向金賽綸遺屬及影片頻道「橫豎研究所」以損毀名譽為由，提出約6,586萬港元賠償訴訟。

日前有報道指金秀賢之前代言逾20個廣告全被撤，總違約金預計超過1.2億港元，對Gold Medalist事務所構成巨大經濟負擔，更傳出公司周轉資金處於最低水平，甚至已中止與外部清潔公司的服務合約。

不過，據金融監督院今日（20日）公開審計報告顯示，Gold Medalist去年銷售額約216億5,376萬韓圜（約1.18億港元），營業利潤為27億5,938萬韓圜（約1,500萬港元），與2023年相比，分別增長了61.7%和48.4%。這是該公司成立以來銷售額首次突破200億韓圜，當期純利達22億1,870萬韓圜（1,210萬港元），公司仍有高達47億7,382億韓圜（約2,600萬港元）儲備金，未如外界所傳陷入經濟困難。

相關人士又表示金秀賢去年獲得的利潤，相當於Gold Medalist去年賺取的200多億韓圜銷售額。作為頂級演員，他與事務所拆帳通常為8:2到10:0，Gold Medalist幾乎相當於金秀賢一人企劃社，即使公司面臨財務壓力，金秀賢這段期間獲得的活動收益也足以填補。另一位相關人士則指金秀賢因今次事件中斷活動，對公司營運產生很大影響，即使最終向已故女星金賽綸遺屬等人提出的賠償訴訟獲得勝訴，但估計他要恢復已受損的聲譽，也需花很長時間。不過，近日有內地粉絲出動應援貨車在首爾運行聲援偶像，表明會繼續支持金秀賢。