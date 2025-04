前華姐冠軍岑麗香(香香)早前復出拍劇,萬眾期待見到女神再現電視箱,不過佢嘅婚後生活同樣受大家關注,因為佢自2016年下嫁金融才俊男友Joshua後,成日於網上放閃及大晒二人同兩個仔仔嘅親子時光,又Sweet又warm,人氣極高。趁住依家復活節長假期,佢都出發去咗玩,平時湊開仔嘅佢,終於可以再做公主,晒出打卡網紅海灘鞦韆嘅片,更以背心短褲現身,繼續青春。

向來以甜美取勝嘅佢,休閒盪盪吓,原來鏡頭背後,多得老公做阿四,孭晒全家行裝仲要揸機拍攝,搞到香香都要上載新片,大讚多公夠晒Man,等佢背心嘅男人可以一展「雄風」,仲留言:「“Thank you very much, 好Man呀”😜🙌🏻🫶🏼」雖然Joshua成個Look都好狼狽,不過就被網友大讚佢好寵妻,願意為老婆拍靚片而勞碌。