【營事檔案】辛奇豬肉電飯煲炊飯

電飯煲炊飯是上班族最簡單而有營養的煮食方法，一煲當中有肉有菜有飯，而且不需要廚藝，入廚小白都可以輕鬆做到。今次介紹的食譜更加簡化了調味的部分，就更加簡單了！唯一的技巧就是水量，正常煮飯的米水比例是水會較多，但因為炊飯的其他食材或調味當中都含有水分，所以電飯煲炊飯時加入的水量只需要一比一就可以了。

豬肉有助消除疲勞

瘦豬肉片是這道菜的主要蛋白質來源，原來豬肉更有消除疲勞的作用。豬肉含豐富維生素B1，參與碳水化合物的新陳代謝，令身體從食物中獲得能量，因而有效消除疲勞。豬肉、魚類、豆類以及糙米都是含豐富維生素B1的食物，因此在日常生活中，多選擇不同種類的蛋白質食物都有助身體更均衡以及消除疲勞。

辛奇已有調味 簡單方便

辛奇擔任了這道菜的調味角色，增添了獨特的風味和益生菌。辛奇是一種發酵食品，在醃製的過程中都會加入比較多的鹽及糖，因此在調味方面就可以較為簡單了。另外辛奇都含有益生菌，這些有益菌有助於維持腸道微生物的平衡，改善及維持消化系統的功能，日常加入不同的發酵食品如味噌、乳酪，都是有效自然地改善腸胃狀態的方法。

辛奇豬肉電飯煲炊飯

材料：

瘦豬肉片 200克

白蘑菇 5粒

辛奇 5湯匙

米 1.5杯

調味料：

水 1.5杯

鹽 2茶匙

做法：

1) 白蘑菇切片備用

2) 在飯煲中加入已洗淨的白米

3) 放入豬肉片及冬菇絲，然後放入辛奇

4) 加入水，按煮飯鍵

5) 完成取出後加入鹽，拌勻，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。