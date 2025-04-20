《星球大戰前傳III》20周年重映　希登《星戰》慶典宣布再演黑武士

美國男星希登基斯甸臣（Hayden Christensen）2000年初憑《星球大戰》（Star Wars）前傳「少年黑武士」阿拿堅天行者一角走紅，而近日希登宣布將回歸再飾演黑武士。

每年一度的《星球大戰慶典》今年於日本東京舉行，席間宣布多項《星球大戰》影視作品大計。其中昨日就宣布Disney+的《星戰》劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）第2季卡士陣容，其中飾演「阿蘇嘉」的美國女星Rosario Dawson與「黑武士」希登一同現身舞台，即引來在場一眾《星戰》粉絲哄動！Rosario對希登表示：「能看到你現身，展現這個角色的另一面，真的很感動、很美好。」希登先後於2002年的《星球大戰前傳II：複製人侵略》（Star Wars Episode II: Attack of the Clones）與2005年的《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）演出，而他近年偶然亦在《星戰》劇《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）和《阿蘇嘉》第1季回歸。

另方面，為慶祝《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，即將於本月24日至4月29日於港澳的英皇戲院獨家限量重映。魯卡斯影業為此次重映特別邀請國際知名平面設計師Matt Ferguson打造全新20周年紀念海報。