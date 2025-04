《星球大戰前傳III》20周年重映　希登《星戰》慶典宣布再演黑武士

美國男星希登基斯甸臣(Hayden Christensen)2000年初憑《星球大戰》(Star Wars)前傳「少年黑武士」阿拿堅天行者一角走紅,而近日希登宣布將回歸再飾演黑武士。

每年一度的《星球大戰慶典》今年於日本東京舉行,席間宣布多項《星球大戰》影視作品大計。其中昨日就宣布Disney+的《星戰》劇集《阿蘇嘉》(Ahsoka)第2季卡士陣容,其中飾演「阿蘇嘉」的美國女星Rosario Dawson與「黑武士」希登一同現身舞台,即引來在場一眾《星戰》粉絲哄動!Rosario對希登表示:「能看到你現身,展現這個角色的另一面,真的很感動、很美好。」希登先後於2002年的《星球大戰前傳II:複製人侵略》(Star Wars Episode II: Attack of the Clones)與2005年的《星球大戰前傳III:黑帝君臨》(Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)演出,而他近年偶然亦在《星戰》劇《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)和《阿蘇嘉》第1季回歸。

另方面,為慶祝《星球大戰前傳III:黑帝君臨》上映20周年,即將於本月24日至4月29日於港澳的英皇戲院獨家限量重映。魯卡斯影業為此次重映特別邀請國際知名平面設計師Matt Ferguson打造全新20周年紀念海報。